مقومی: صنعت ساختمان موتور محرک اقتصاد ملی دانست

امین مقومی در جریان حضور خود در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه استان قم در عرصه فعالیتهای مهندسی اظهار کرد: ظرفیتهای گستردهای در این استان وجود دارد که طی سالهای گذشته نقش مؤثری در پیشبرد صنعت ساختمان داشته است.
وی با بیان اینکه قم همواره یکی از کانونهای فعال در حوزه تولید مصالح بوده است، ادامه داد. موقعیت جغرافیایی استان و دسترسی مناسب آن به استانهای متعدد کشور، قم را به نقطهای تأثیرگذار در مسیر توسعه صنعت ساختمان تبدیل کرده است.
مقومی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تغییرات مثبت در برگزاری نمایشگاه سال جاری افزود: گزارشها و آمار ارائهشده نشان میدهد میزان استقبال عمومی و تخصصی از این دوره نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و این امر اهمیت و جایگاه این رویداد را در میان فعالان صنعت ساختمان دوچندان کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صنعت ساختمان را موتور محرک اقتصاد ملی دانست و گفت حضور مجموعهای از شرکتهای توانمند، واحدهای تولیدی و ظرفیتهای مهندسی در قم، این استان را به یکی از نقاط اتکای کشور در حوزه ساختوساز تبدیل کرده و میتواند زمینهساز تحولات سازنده در آینده این صنعت باشد.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه صنعت ساختمان قم، محملی برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندیهای شرکتهای داخلی است، خاطرنشان کرد: وجود تولیدکنندگان ملی در کنار واحدهای بومی استان، امکان همافزایی و آشنایی با فناوریهای نوین را افزایش داده و مسیر توسعه فعالیتهای نوین مهندسی و بهبود کیفیت ساختوساز را هموار میکند.
قم- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، صنعت ساختمان را موتور محرک اقتصاد ملی برشمرد.
امین مقومی در جریان حضور خود در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه استان قم در عرصه فعالیتهای مهندسی اظهار کرد: ظرفیتهای گستردهای در این استان وجود دارد که طی سالهای گذشته نقش مؤثری در پیشبرد صنعت ساختمان داشته است.
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