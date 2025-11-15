روایتی از حیات وحش دل کویر؛ خاطره یک محیط بان از نجات یک دلیجه کوچک

خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها به مناسبت همایش بیابان لوت، این اثر ثبت شده جهانی از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما یک بخش مهم حیات وحش در بیابان لوت است. منطقهای که شاید به واسطه حضور کمتر انسان در آن، حیات وحش با آرامش بیشتری به زیست خود ادامه دادهاند.
سعید ارشادی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کویرها و بیابانهای ایران و از جمله بیابان لوت به دلیل آنکه دسترسی انسان در آنها محدودتر است، با وجود شرایط خشک و منحصر به فردشان، از تنوع زیستی و گونههای جانوری بسیار ارزشمند و کمیابی برخوردارند.
وی بیان کرد: گونههایی همچون روباه شنی، گربه شنی، زاغ بوره و خزندگان بینظیر، در همین زیستبومهای سخت اما حساس زندگی میکنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: اگرچه بیابانها و گسترههایی مانند بیابان لوت در زمره مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست قرار ندارند، اما به دلیل ویژگیهای طبیعی کمنظیرشان، ما گشتها و سرکشیهای مستمر محیطبانان را در این نواحی برقرار کردهایم تا بتوانیم از این سرمایههای طبیعی حفاظت کنیم.
ارشادی اظهار کرد: نکته مهم این است که مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفهای عمومی دانسته شده است.
وی یادآور شد: بر همین اساس، از همه طبیعتگردان، گردشگران و مردمی که در بیابانها تردد دارند درخواست میکنم که با دقت و حساسیت بیشتری در کنار محیطبانان قرار گیرند تا بتوانیم از این منابع ارزشمند طبیعی پاسداری کنیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: در همین زمینه اجازه بدهید خاطرهای شیرین از دوران محیطبانی خود برای شما تعریف کنم که همیشه در ذهنم مانده است.
ارشادی ادامه داد: در استان ما که بیابانی و نیمهبیابانی است و گونههای خاص و نادری دارد، روزی با پرنده شکاری بسیار کمیابی به نام دُلیجه کوچک مواجه شدم که پای این پرنده شکسته بود.
وی افزود: آن را به مرکز درمانی بردم، از پایش عکس رادیولوژی تهیه کردیم و پس از آن با آتلبندی، مراحل درمانش آغاز شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: این پرنده حدود شش ماه مهمان ما بود و پس از این مدت دوباره توانایی پرواز و شکار را به دست آورد و روزی که آن را در طبیعت رها کردم و او را در آسمان در حال اوج گرفتن دیدم، یکی از بهترین و ماندگارترین لحظات دوران محیطبانی من رقم خورد.
ارشادی افزود: از همه هموطنان عزیز میخواهم که مراقبت از حیات وحش را مانند سایر موضوعات مرتبط با محیط زیست جدی بگیرند و بگذارند که کره زمین برای همه موجودات زنده قابلیت زندگی و زیست را داشته باشد و اینگونه فرهنگ والای خود در خراسان جنوبی را نشان دهیم.
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