روزهای تلخ پرسپولیس در اردوهای ملی؛ اوسمار آچمز شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای یکی از حساسترین و مهمترین بازیهای نیمفصل مقابل تراکتور آماده میکند که شرایط برای این تیم عادی پیش نرفته است. اتفاقاتی که طی اردوی اخیر تیم ملی در العین امارات رخ داد، حالا سرخها را با بحرانی جدی در ترکیب و نفرات مواجه کرده است؛ بحرانی که در بدترین زمان ممکن سراغشان آمده و دست کادرفنی را برای انتخاب ترکیب ایدهآل بست.
ضربه اول؛ مصدومیت محمد عمری، ستاره جوان و کلیدی
محمد عمری در هفتههای اخیر یکی از آمادهترین بازیکنان پرسپولیس بود. نمایش درخشان او مقابل استقلال خوزستان و تأثیرگذاریاش در فاز هجومی باعث شده بود انتظارات از این بازیکن جوان برای تداوم روند رو به رشدش بالا برود. اما حضور در اردوی تیم ملی برای او خوشیمن نبود.
در جریان تمرینات تیم ملی، عمری دچار آسیبدیدگی شد و حالا مجبور است برنامههای تمرینیاش را به شکل انفرادی دنبال کند. این اتفاق یعنی او نه تنها در تمرینات گروهی تیم ملی حضور مؤثر ندارد، بلکه جدیترین نگرانی برای پرسپولیس، احتمال غیبت او در دیدار پرسپولیس با تراکتور است.
عمری با توجه به فرم ایده آل خود میتوانست یکی از کلیدیترین مهرههای پرسپولیس در بازی با تیمی باشد که دراگان اسکوچیچ همیشه برابر آن کار سختی دارد. غیبت احتمالی او یک ضربه مهم به سازمان هجومی سرخها است.
ضربه دوم؛ گلزن آماده، اما مصدوم شده
اوستون اورونوف، خرید مهم و پر سر و صدای این فصل پرسپولیس، پس از مدتها هماهنگ شدن، به اوج رسیده بود. عملکرد او در لیگ برتر با ورود ویهرا به نیمکت پرسپولیس چشمگیر بود اما نقطه اوج نمایشهای او در بازی اخیر تیم ملی ازبکستان رقم خورد؛ جایی که هر دو گل تیمش مقابل مصر را به ثمر رساند و نشان داد در بهترین فرم دوران حرفهایاش قرار دارد. با این حال، شادی از این درخشش دوام چندانی نداشت. اورونوف در نیمه دوم همان بازی و در دقیقه ۵۲ دچار مصدومیت شد و از زمین بیرون رفت.
با توجه به نوع مصدومیت و شرایط فیزیکی او، بازگشتش به تمرینات پرسپولیس در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد و همین موضوع نگرانیها را چند برابر کرده است.
ضربه سوم؛ غیبت ادامهدار مارکو باکیچ
مارکو باکیچ، ستاره گرانقیمت و هافبک طراح پرسپولیس، مدتهاست به دلیل آسیبدیدگی در اختیار تیم نیست. پرسپولیس که امید زیادی به استفاده از او در ادامه فصل داشت، با مصدومیتهای جدید عمری و اورونوف حالا ۳ هافبک تأثیرگذار خود را همزمان در اختیار ندارد.
پرسپولیس؛ بیشترین ضررکننده تورنمنت ملی
این تورنمنت برای خیلی از تیمها فرصت بود، اما برای پرسپولیس و اوسمار ویه را شاید بیشتر شبیه یک کابوس شد. در حالی که سایر تیمهای لیگ با حداقل دغدغه بازیکنانشان را به اردو فرستادند، پرسپولیس باید در اوج دوران حساس فصل با سه بازیکن مصدوم به تمرینات برگردد.
بحران تاکتیکی در آستانه بازی با تراکتور
با غیبت این سه بازیکن اوسمار یکی از سختترین روزهای فصل خود را در پیش دارد. ساختار پرسپولیس که در هفتههای اخیر با حضور عمری و ارونوف متنوعتر شده بود، اکنون باید دوباره بازطراحی شود. حال باید دید ویه را و دستیارانش چه ایدههایی را برای حل و فصل این مشکل در نظر دارند تا بتوانند عملکردی مطلوب رقم بزنند.
بدترین زمان برای بحران
اردوی تیم ملی باید برای هر باشگاهی افتخار باشد؛ اما برای پرسپولیس این بار دردسرساز شد. در فاصله چند روز تا بازی با تراکتور، سرخها سه مهره مهم خود را در اختیار ندارند و بازگشت هیچکدامشان قطعی نیست. اگر عمری و ارونوف نتوانند مقابل تراکتور بازی کنند، پرسپولیس در سختترین شرایط ممکن در غیال قطعی باکیچ وارد زمین خواهد شد تا سختترین شرایط را برای این تیم رقم بزند.
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