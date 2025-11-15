https://mehrnews.com/x39BdV ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹ کد مطلب 6656106 استانها سمنان استانها سمنان ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹ مشاهده ۲ خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده پرور سمنان- در رویدادی امیدبخش، دو فرد خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده پرور در مهدیشهر توسط محیطبانان تصویربرداری شد. این مشاهده ارزشمند، نشاندهنده سلامت و امنیت بالای این زیستگاه است. دریافت 26 MB احمد علیخانی امین طاهر کد مطلب 6656106 کپی شد مطالب مرتبط لحظهای دیدنی از خرس مادر و تولهها در سرفیروزآباد کرمانشاه حمله خرس شهروند مهابادی را روانه بیمارستان کرد حمله دوباره خرس سیاه آسیایی به دامهای روستایی در فاریاب رودان برچسبها حیات وحش طبیعت محيط زیست سمنان خرس
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