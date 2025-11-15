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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

مشاهده ۲ خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده پرور

مشاهده ۲ خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده پرور

سمنان- در رویدادی امیدبخش، دو فرد خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده پرور در مهدیشهر توسط محیط‌بانان تصویربرداری شد. این مشاهده ارزشمند، نشان‌دهنده سلامت و امنیت بالای این زیستگاه است.

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احمد علیخانی

امین طاهر

کد مطلب 6656106

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