سمنان- در رویدادی امیدبخش، دو فرد خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده پرور در مهدیشهر توسط محیط‌بانان تصویربرداری شد. این مشاهده ارزشمند، نشان‌دهنده سلامت و امنیت بالای این زیستگاه است.