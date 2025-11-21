  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۷

حمله خرس شهروند مهابادی را روانه بیمارستان کرد

ارومیه- مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: مردی ۴۵ ساله اهل این شهرستان با جراحت ناشی از حمله خرس به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد مراجعه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عقیلی فر در این زمینه اظهار کرد: این شخص در مسیر جاده مهاباد- پیرانشهر از خودرو خود خارج شده و به ناگهان مورد حمله خرس قرار گرفته بود.

وی افزود: این فرد که از ناحیه شکم، سر و پا زخمی شده بود با کمک چراغ قوه، خرس را فراری داده و خود را به روستای قاضی‌آباد رسانده و سپس با کمک اهالی این روستا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شده بود.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: اقدامات پزشکی لازم برای این مصدوم در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد صورت گرفته و پس از بهبودی نسبی با رضایت خود از بیمارستان ترخیص شد.

وی از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

وی یادآور شد: خرس قهوه‌ای مانند سایر گونه‌های جانواران تا زمانی که مورد آزار و اذیت قرار نگیرد، هیچ خطری برای انسان ندارد و در صورت نزدیکی به انسان سعی می‌کند با فرار کردن خود را از دید مخفی سازد..

