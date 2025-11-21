حمله خرس شهروند مهابادی را روانه بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عقیلی فر در این زمینه اظهار کرد: این شخص در مسیر جاده مهاباد- پیرانشهر از خودرو خود خارج شده و به ناگهان مورد حمله خرس قرار گرفته بود.

وی افزود: این فرد که از ناحیه شکم، سر و پا زخمی شده بود با کمک چراغ قوه، خرس را فراری داده و خود را به روستای قاضی‌آباد رسانده و سپس با کمک اهالی این روستا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شده بود.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: اقدامات پزشکی لازم برای این مصدوم در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد صورت گرفته و پس از بهبودی نسبی با رضایت خود از بیمارستان ترخیص شد.

وی از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

وی یادآور شد: خرس قهوه‌ای مانند سایر گونه‌های جانواران تا زمانی که مورد آزار و اذیت قرار نگیرد، هیچ خطری برای انسان ندارد و در صورت نزدیکی به انسان سعی می‌کند با فرار کردن خود را از دید مخفی سازد..