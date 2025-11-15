درخشش مدیر و معلم سمنانی در نخستین رویداد ملی «بازی و یادگیری»

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اخلاقی صبح شنبه در حاشیه نشست شورای اداری آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی این مجموعه از تقدیر از دو تن از فرهنگیان این استان در نخستین رویداد ملی «بازی و یادگیری» مدارس شاهد، با یاد و نام شهید میلاد شادکام و همه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی کشور خبر داد.

وی افزود: نخستین رویداد ملی تجربیات برتر مدارس ابتدایی شاهد با محوریت «بازی و یادگیری» به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد. در این گردهمایی ملی که با حضور مدیران و آموزگاران برجسته از سراسر کشور همراه بود، از منتخبانی که توانسته بودند با روش‌های خلاقانه، «بازی» را به عنوان یک ابزار مؤثر در فرآیند یادگیری دانش‌آموزان نهادینه کنند، تقدیر به عمل آمد.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: کبری ارسطو، مدیر دبستان دخترانه شاهد سمنان، به عنوان یکی از سه مدیر برتر کشوری شناخته شد همچنین هایده دلاوری، معلم پایه سوم ابتدایی همین مدرسه، نیز به پاس ابتکارات و شیوه‌های نوین تدریس، عنوان معلم برتر استان سمنان را کسب کرد و از وی تقدیر شد.

اخلاقی افزود: بیش از ۵۷۳ مدرسه ابتدایی شاهد در سراسر کشور فعال هستند و بیش از ۱۲۰۰ معلم در رویداد ملی «شادکام» شرکت داشتند. از میان این عزیزان، حدود ۴۰۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند و با توجه به محدودیت ظرفیت، تعداد محدودی از برگزیدگان برای حضور در این مرحله نهایی انتخاب شدند.

وی گفت: این رویداد با هدف تبادل تجربیات موفق، کیفیت بخشی به آموزش در دوره ابتدایی و تأکید بر نقش محوری بازی در شکوفایی خلاقیت و یادگیری عمیق کودکان برنامه‌ریزی شده بود.