به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کشنده ولوو FH به خاطر پیشرانه‌های قدرتمند، گیربکس هوشمند I-Shift، ترمز کمکی VEB + و کابین‌های ارگونومیک (Sleeper، Globetrotter، Globetrotter XL) شناخته می‌شود. هدف این راهنما این است که بدون حاشیه، صفر تا صد نکات کاربردی را برای انتخاب، کار و نگهداری بیان کند؛ از مشخصات فنی و جدول مقایسه مدل‌های پرتقاضا (FH۴۶۰، FH۵۰۰، FH۵۴۰) تا تجربه رانندگی در شیب و جاده‌های طولانی، و روند خرید نقد و اقساط از «پایه یک».

مشخصات فنی کشنده ولوو FH

موتورهای دیزل ردیفی D۱۳K/D۱۳C (در برخی تیپ‌ها D۱۱K): ۶ سیلندر توربو با اینترکولر، ارائه گشتاور از دور پایین، پایداری دمایی مناسب زیر بار و واکنش سریع به گاز در دنده‌های میانی.

توان‌های مرسوم: ۴۶۰، ۵۰۰ و ۵۴۰ اسب‌بخار (تیپ‌های دیگر نیز وجود دارند).

گشتاور: حدود ۲۱۰۰ تا ۲۶۰۰ نیوتن‌متر؛ کشش مطمئن در شیب‌های پیوسته با تریلر ۴۰–۴۴ تُن.

استاندارد آلایندگی: یورو ۵ و یورو ۶؛ با سامانه SCR و مخزن AdBlue.

گیربکس: I-Shift اتوماتیک چندحالته با امکان کرال (Crawl) در بعضی تیپ‌ها؛ تعویض‌های نرم، استارت بدون هرزگاز و منطق هوشمند تعویض در سربالایی/سرازیری.

محور و پیکربندی: ۴×۲، ۶×۲، ۶×۴؛ تعلیق بادی یا فنری بسته به تیپ.

ترمز: دیسکی / کاسه‌ای با EBS، ESP و ترمز کمکی VEB + (ترمز موتور تقویت‌شده)؛ امکان سفارش Retarder.

کمک‌های الکترونیکی: کروزکنترل تطبیقی (در برخی تیپ‌ها)، هشدار انحراف از خط، ترمز اضطراری هوشمند، کنترل شروع حرکت در سربالایی، و مدیریت پایداری تریلر.

مخزن سوخت: بسته به تیپ ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ لیتر (تکی/جفت)؛ امکان ترکیب با مخزن AdBlue متناسب با استاندارد.

فاصله محوری: متنوع بر اساس پیکربندی و طول شاسی؛ تعیین‌کننده شعاع گردش، پایداری، و سازگاری با انواع سایداسکرت / جعبه‌ابزار.

نکته: ضرایب نهایی محور (Diff Ratio) و کالیبراسیون I-Shift اثر مستقیم بر مصرف و کشش دارند؛ انتخاب ضریب باید با مسیر غالب و وزن ترکیبی هماهنگ شود.

جدول مشخصات فنی و مقایسه مدل‌های کشنده ولوو FH

اعداد زیر برای مقایسه حرفه‌ای ارائه شده‌اند و بسته به سال ساخت، استاندارد آلایندگی و تنظیمات محلی کمی جابه‌جا می‌شوند.

مدل موتور توان ( hp) گشتاور ( Nm) گیربکس ترمز کمکی GCW پیشنهادی* پیکربندی‌های رایج مصرف واقعی** کابین‌های متداول FH۴۶۰ D۱۳K/C ۴۶۰ ۲۳۰۰–۲۴۰۰ I-Shift (گزینه Crawl) VEB+، امکان Retarder ۴۰–۴۴ تُن ۴×۲، ۶×۲ کم در مسیرهای تخت Sleeper، Globetrotter FH۵۰۰ D۱۳K ۵۰۰ ۲۵۰۰ I-Shift هوشمند VEB+، Retarder سفارشی ۴۰–۴۴ تُن ۴×۲، ۶×۲/۶×۴ متعادل در ترکیبی Sleeper، Globetrotter/XL FH۵۴۰ D۱۳K ۵۴۰ ۲۶۰۰ I-Shift + حالت‌های قدرتی VEB+ قوی‌تر، Retarder رایج ۴۴ تُن و بالاتر*** ۶×۲، ۶×۴ پایدار در شیب Globetrotter، Globetrotter XL

GCW: وزن ترکیبی مجاز پیشنهادی با تریلر استاندارد.

** «مصرف واقعی» تابع بار، شیب و سبک رانندگی است؛ تیپ ۴۶۰ در مسیرهای هموار اقتصادی‌تر حس می‌شود، ۵۰۰ تعادل کشش / مصرف، و ۵۴۰ برای شیب‌های طولانی با سرعت پایدار مناسب‌تر است.

*** بسته به مقررات و تریلر/بار، عدد دقیق GCW متغیر خواهد بود.

چطور از جدول استفاده شود؟

مسیر تخت و باد موافق، بار معمول ۴۰–۴۲ تُن → FH۴۶۰.

مسیر ترکیبی با شیب‌های مقطعی، نیاز به سبقت امن در دنده‌های میانی → FH۵۰۰.

مسیرهای کوهستانی یا بار حجیم سنگین‌تر، حفظ سرعت کروز در شیب‌های طولانی → FH۵۴۰.

طراحی ظاهری و کابین کشنده ولوو FH

بدنه و آیرودینامیک: دماغه‌ی بهینه‌شده، کانال‌کشی هوا کنار درها و سقف بلندتر در نسخه‌های Globetrotter باعث کاهش آشفتگی هوا و صدای باد می‌شود. سپرهای قطعه‌ای، در ضربه‌های جزئی هزینه تعمیر را پایین نگه می‌دارند.

ورود / خروج و دسترسی: پله‌های ضدلغزش با زاویه مناسب، دستگیره‌های نزدیک به در و کاپوتی که با یک قفل ایمن باز می‌شود؛ دسترسی سرویس سریع به فیلترها و نقاط بازدید.

کابین و ارگونومی: صندلی تعلیق‌دار چندمحوره، ستون فرمان قابل‌تنظیم دقیق، دسته‌دنده I-Shift روی صندلی/کنسول با کورس کوتاه. صفحه‌نمایش دیجیتال، کلیدهای بزرگ و منطق چیدمان ساده باعث می‌شود کنترل‌ها در حرکت به‌سرعت پیدا شوند.

فضای زندگی: تخت‌های پهن با تشک مقاوم، محفظه‌های بالاسری عمیق و کشوهای زیر تخت برای ابزار و لباس. یخچال / کول‌باکس در بسیاری از تیپ‌ها موجود است. نورپردازی چندحالته و پرده‌های کناری، استراحت را باکیفیت می‌کند.

دید و آینه‌ها: آینه‌های اصلی پهن، آینه نقطه‌کور و (در برخی تیپ‌ها) دوربین‌های کمکی؛ ستون A باریک‌تر شده تا میدان دید جانبی بهتر شود. چراغ‌های LED با الگوی پخش دقیق، تابلوها و لبه‌های جاده را واضح نگه می‌دارد.

تجربه استفاده از کشنده ولوو FH در شهر، جاده و شیب

شروع حرکت و مانور: I-Shift با ضرایب هوشمند، استارت نرم با بار کامل را ممکن می‌کند. در محوطه‌های بارگیری و تقاطع‌های تنگ، فرمان دقیق و دید جانبی وسیع کمک می‌کند بدون بازی اضافی با گاز و ترمز، خودرو را جابه‌جا کنید.

کروز در بزرگراه: در FH۵۰۰/FH۵۴۰، نگه داشتن سرعت‌های ۸۰–۹۰ km/h در فراز و فرودهای ملایم با تعویض‌های کم انجام می‌شود؛ کروزکنترل تطبیقی (اگر مجهز باشد) فاصله ایمن را مدیریت می‌کند و افت/خیز ناگهانی سرعت را کاهش می‌دهد.

شیب و سرازیری: گشتاور بالا در دور میانی اجازه می‌دهد با انتخاب دنده مناسب، دور موتور روی نقطه توان / گشتاور اوج نگه داشته شود. VEB + و در صورت وجود Retarder، در سرازیری‌های طولانی بار ترمز پایی را کم کرده و دمای سیستم ترمز را پایین نگه می‌دارند؛ بو گرفتن لنت‌ها به حداقل می‌رسد.

صدا و ارتعاش: کابین در سرعت‌های کروز آرام است. سرویس صحیح دسته‌موتور، بالانس میل‌گاردان و سلامت اتصالات اگزوز، لرزش‌های مزاحم را حذف می‌کند. در جاده‌های با سطح ناهموار، تعلیق بادی محور عقب پایداری بار و آرامش کابین را بهتر حفظ می‌کند.

هزینه نگهداری کشنده ولوو FH

سرویس‌های ادواری موتور: تعویض روغن و فیلترها طبق کیلومتر / ساعت کار؛ کلید سلامت توربو و انژکتورها. استفاده از فیلتر سوخت باکیفیت و تخلیه منظم آب‌گیر، از خرابی سوزن‌ها جلوگیری می‌کند.

سیستم سوخت و AdBlue: بررسی دوره‌ای کیفیت AdBlue، تمیزی نازل و سطح مخزن؛ اختلال در SCR به‌سرعت روی عملکرد اثر می‌گذارد.

خنک‌کاری: شست‌وشوی رادیاتور، بررسی شیلنگ‌ها و بست‌ها قبل از فصل گرم؛ بالا بودن دمای کارکرد زیر بار، علامت هشدار است.

گیربکس I-Shift: بازدید نرم‌افزاری/کالیبراسیون در سرویس‌های دوره‌ای، کنترل نشتی‌ها و سلامت مبدل‌ها. تعویض محافظت‌شده از توقف‌های پرتکرار و ضربه‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.

ترمز و VEB +: بازدید لنت‌ها / دیسک‌ها، تست عملکرد ترمز کمکی در سرازیری‌های کوتاه و کنترل دمای سیستم.

محورها و تعلیق: گریس‌کاری نقاط تعریف‌شده، بررسی بوش‌ها و کمک‌ها؛ سایش نامتقارن تایرها نشانه‌ی نیاز به هم‌ترازی یا بازدید بوش‌هاست.

برق و سنسورها: اتصالات ECU، سر باتری‌ها، آلترناتور و سیم‌کشی‌ها را مرتب چک کنید؛ خطاهای سرد/گرم را سریع ثبت و رفع کنید.

هدف این بخش، نگهداری پیشگیرانه و آماده‌به‌کاری پایدار است.

خرید کشنده ولوو FH از پایه یک

انتخاب تیپ مناسب: با توجه به وزن ترکیبی معمول، شیب مسیرها، نوع تریلر (کفی، چادری، یخچالی، کمپرسی نیمه) و نیاز به ترمز کمکی/Retarder، بین FH۴۶۰، FH۵۰۰ و FH۵۴۰ تصمیم بگیرید.

پیش‌فاکتور شفاف: مشخصات موتور/گیربکس، ضرایب محور، نوع تعلیق، اندازه مخازن سوخت/AdBlue، و فهرست آپشن‌های ایمنی و کابین.

بازدید فنی قبل از تحویل: تست سرد/گرم موتور، کنترل نشتی‌ها، فشار روغن، عملکرد VEB+، بررسی تایرها (تاریخ DOT)، و تست کوتاه در دنده‌های میانی.

تحویل و مدارک: راهنمای سرویس اولیه، برنامه سرویس پیشنهادی، و چک‌لیست تحویل شامل برق، روشنایی، بخاری / کولر، باد تایر و سفتی پیچ‌های شاسی / کفی.

چک‌لیست سریع انتخاب FH بر اساس مأموریت

مسیر تخت، تمرکز روی کارایی سوخت → FH۴۶۰ با ضریب محور بلندتر.

مسیر ترکیبی، نیاز به کشش و سبقت امن → FH۵۰۰ با I-Shift هوشمند.

شیب‌های ممتد، وزن‌های بالاتر یا یخچالی‌های سنگین → FH۵۴۰ با VEB+ و Retarder.

خرید اقساطی کشنده ولوو FH از پایه یک

پیش‌پرداخت و دوره بازپرداخت: متناسب با تیپ انتخابی تعریف می‌شود.

برنامه‌های اقساط: کوتاه‌مدت (تسویه سریع‌تر، کارمزد کل کمتر)، میان‌مدت (تعادل فشار نقدینگی)، بلندمدت (آزاد ماندن سرمایه برای هزینه‌های جاری).

مدارک متداول: مدارک شناسایی، مستندات شغلی و تضمین‌های مورد نیاز بر اساس نتیجه اعتبارسنجی.

روند اجرا: انتخاب تیپ → پیش‌فاکتور → تشکیل پرونده و اعتبارسنجی → قرارداد اقساط با جزئیات سررسیدها → آماده‌سازی فنی و تحویل هماهنگ.

قرارداد شفاف: مبلغ هر قسط، مدت بازپرداخت، شرایط تأخیر / فسخ و تعهدات طرفین به‌صورت روشن درج می‌شود.

جزئیات دقیق موجودی، تیپ‌ها و شرایط به‌روز در زمان ثبت درخواست اعلام خواهد شد.

جمع‌بندی

ولوو FH با موتورهای D۱۳، گیربکس هوشمند I-Shift، ترمز کمکی VEB + و کابین‌های راحت، ترکیبی از کشش، ایمنی و بهره‌وری ارائه می‌دهد. انتخاب بین FH۴۶۰، FH۵۰۰ و FH۵۴۰ را با سه شاخص انجام دهید: نوع مسیر و شیب غالب، وزن ترکیبی معمول و نیاز به ترمز کمکی / Retarder. با رعایت سرویس‌های دوره‌ای و تحویل دقیق، آماده‌به‌کاری بالا و مصرف کنترل‌شده حاصل می‌شود. در صورت تمایل به خرید نقد یا اقساط، «پایه یک» فرایند انتخاب، قرارداد و تحویل را مرحله‌به‌مرحله پیش می‌برد تا بدون ابهام وارد کار شوید.

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