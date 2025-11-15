به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کشنده ولوو FH به خاطر پیشرانههای قدرتمند، گیربکس هوشمند I-Shift، ترمز کمکی VEB + و کابینهای ارگونومیک (Sleeper، Globetrotter، Globetrotter XL) شناخته میشود. هدف این راهنما این است که بدون حاشیه، صفر تا صد نکات کاربردی را برای انتخاب، کار و نگهداری بیان کند؛ از مشخصات فنی و جدول مقایسه مدلهای پرتقاضا (FH۴۶۰، FH۵۰۰، FH۵۴۰) تا تجربه رانندگی در شیب و جادههای طولانی، و روند خرید نقد و اقساط از «پایه یک».
مشخصات فنی کشنده ولوو FH
موتورهای دیزل ردیفی D۱۳K/D۱۳C (در برخی تیپها D۱۱K): ۶ سیلندر توربو با اینترکولر، ارائه گشتاور از دور پایین، پایداری دمایی مناسب زیر بار و واکنش سریع به گاز در دندههای میانی.
توانهای مرسوم: ۴۶۰، ۵۰۰ و ۵۴۰ اسببخار (تیپهای دیگر نیز وجود دارند).
گشتاور: حدود ۲۱۰۰ تا ۲۶۰۰ نیوتنمتر؛ کشش مطمئن در شیبهای پیوسته با تریلر ۴۰–۴۴ تُن.
استاندارد آلایندگی: یورو ۵ و یورو ۶؛ با سامانه SCR و مخزن AdBlue.
گیربکس: I-Shift اتوماتیک چندحالته با امکان کرال (Crawl) در بعضی تیپها؛ تعویضهای نرم، استارت بدون هرزگاز و منطق هوشمند تعویض در سربالایی/سرازیری.
محور و پیکربندی: ۴×۲، ۶×۲، ۶×۴؛ تعلیق بادی یا فنری بسته به تیپ.
ترمز: دیسکی / کاسهای با EBS، ESP و ترمز کمکی VEB + (ترمز موتور تقویتشده)؛ امکان سفارش Retarder.
کمکهای الکترونیکی: کروزکنترل تطبیقی (در برخی تیپها)، هشدار انحراف از خط، ترمز اضطراری هوشمند، کنترل شروع حرکت در سربالایی، و مدیریت پایداری تریلر.
مخزن سوخت: بسته به تیپ ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ لیتر (تکی/جفت)؛ امکان ترکیب با مخزن AdBlue متناسب با استاندارد.
فاصله محوری: متنوع بر اساس پیکربندی و طول شاسی؛ تعیینکننده شعاع گردش، پایداری، و سازگاری با انواع سایداسکرت / جعبهابزار.
نکته: ضرایب نهایی محور (Diff Ratio) و کالیبراسیون I-Shift اثر مستقیم بر مصرف و کشش دارند؛ انتخاب ضریب باید با مسیر غالب و وزن ترکیبی هماهنگ شود.
جدول مشخصات فنی و مقایسه مدلهای کشنده ولوو FH
اعداد زیر برای مقایسه حرفهای ارائه شدهاند و بسته به سال ساخت، استاندارد آلایندگی و تنظیمات محلی کمی جابهجا میشوند.
|
مدل
|
موتور
|
توان ( hp)
|
گشتاور ( Nm)
|
گیربکس
|
ترمز کمکی
|
GCW پیشنهادی*
|
پیکربندیهای رایج
|
مصرف واقعی**
|
کابینهای متداول
|
FH۴۶۰
|
D۱۳K/C
|
۴۶۰
|
۲۳۰۰–۲۴۰۰
|
I-Shift (گزینه Crawl)
|
VEB+، امکان Retarder
|
۴۰–۴۴ تُن
|
۴×۲، ۶×۲
|
کم در مسیرهای تخت
|
Sleeper، Globetrotter
|
FH۵۰۰
|
D۱۳K
|
۵۰۰
|
۲۵۰۰
|
I-Shift هوشمند
|
VEB+، Retarder سفارشی
|
۴۰–۴۴ تُن
|
۴×۲، ۶×۲/۶×۴
|
متعادل در ترکیبی
|
Sleeper، Globetrotter/XL
|
FH۵۴۰
|
D۱۳K
|
۵۴۰
|
۲۶۰۰
|
I-Shift + حالتهای قدرتی
|
VEB+ قویتر، Retarder رایج
|
۴۴ تُن و بالاتر***
|
۶×۲، ۶×۴
|
پایدار در شیب
|
Globetrotter، Globetrotter XL
GCW: وزن ترکیبی مجاز پیشنهادی با تریلر استاندارد.
** «مصرف واقعی» تابع بار، شیب و سبک رانندگی است؛ تیپ ۴۶۰ در مسیرهای هموار اقتصادیتر حس میشود، ۵۰۰ تعادل کشش / مصرف، و ۵۴۰ برای شیبهای طولانی با سرعت پایدار مناسبتر است.
*** بسته به مقررات و تریلر/بار، عدد دقیق GCW متغیر خواهد بود.
چطور از جدول استفاده شود؟
مسیر تخت و باد موافق، بار معمول ۴۰–۴۲ تُن → FH۴۶۰.
مسیر ترکیبی با شیبهای مقطعی، نیاز به سبقت امن در دندههای میانی → FH۵۰۰.
مسیرهای کوهستانی یا بار حجیم سنگینتر، حفظ سرعت کروز در شیبهای طولانی → FH۵۴۰.
طراحی ظاهری و کابین کشنده ولوو FH
بدنه و آیرودینامیک: دماغهی بهینهشده، کانالکشی هوا کنار درها و سقف بلندتر در نسخههای Globetrotter باعث کاهش آشفتگی هوا و صدای باد میشود. سپرهای قطعهای، در ضربههای جزئی هزینه تعمیر را پایین نگه میدارند.
ورود / خروج و دسترسی: پلههای ضدلغزش با زاویه مناسب، دستگیرههای نزدیک به در و کاپوتی که با یک قفل ایمن باز میشود؛ دسترسی سرویس سریع به فیلترها و نقاط بازدید.
کابین و ارگونومی: صندلی تعلیقدار چندمحوره، ستون فرمان قابلتنظیم دقیق، دستهدنده I-Shift روی صندلی/کنسول با کورس کوتاه. صفحهنمایش دیجیتال، کلیدهای بزرگ و منطق چیدمان ساده باعث میشود کنترلها در حرکت بهسرعت پیدا شوند.
فضای زندگی: تختهای پهن با تشک مقاوم، محفظههای بالاسری عمیق و کشوهای زیر تخت برای ابزار و لباس. یخچال / کولباکس در بسیاری از تیپها موجود است. نورپردازی چندحالته و پردههای کناری، استراحت را باکیفیت میکند.
دید و آینهها: آینههای اصلی پهن، آینه نقطهکور و (در برخی تیپها) دوربینهای کمکی؛ ستون A باریکتر شده تا میدان دید جانبی بهتر شود. چراغهای LED با الگوی پخش دقیق، تابلوها و لبههای جاده را واضح نگه میدارد.
تجربه استفاده از کشنده ولوو FH در شهر، جاده و شیب
شروع حرکت و مانور: I-Shift با ضرایب هوشمند، استارت نرم با بار کامل را ممکن میکند. در محوطههای بارگیری و تقاطعهای تنگ، فرمان دقیق و دید جانبی وسیع کمک میکند بدون بازی اضافی با گاز و ترمز، خودرو را جابهجا کنید.
کروز در بزرگراه: در FH۵۰۰/FH۵۴۰، نگه داشتن سرعتهای ۸۰–۹۰ km/h در فراز و فرودهای ملایم با تعویضهای کم انجام میشود؛ کروزکنترل تطبیقی (اگر مجهز باشد) فاصله ایمن را مدیریت میکند و افت/خیز ناگهانی سرعت را کاهش میدهد.
شیب و سرازیری: گشتاور بالا در دور میانی اجازه میدهد با انتخاب دنده مناسب، دور موتور روی نقطه توان / گشتاور اوج نگه داشته شود. VEB + و در صورت وجود Retarder، در سرازیریهای طولانی بار ترمز پایی را کم کرده و دمای سیستم ترمز را پایین نگه میدارند؛ بو گرفتن لنتها به حداقل میرسد.
صدا و ارتعاش: کابین در سرعتهای کروز آرام است. سرویس صحیح دستهموتور، بالانس میلگاردان و سلامت اتصالات اگزوز، لرزشهای مزاحم را حذف میکند. در جادههای با سطح ناهموار، تعلیق بادی محور عقب پایداری بار و آرامش کابین را بهتر حفظ میکند.
هزینه نگهداری کشنده ولوو FH
سرویسهای ادواری موتور: تعویض روغن و فیلترها طبق کیلومتر / ساعت کار؛ کلید سلامت توربو و انژکتورها. استفاده از فیلتر سوخت باکیفیت و تخلیه منظم آبگیر، از خرابی سوزنها جلوگیری میکند.
سیستم سوخت و AdBlue: بررسی دورهای کیفیت AdBlue، تمیزی نازل و سطح مخزن؛ اختلال در SCR بهسرعت روی عملکرد اثر میگذارد.
خنککاری: شستوشوی رادیاتور، بررسی شیلنگها و بستها قبل از فصل گرم؛ بالا بودن دمای کارکرد زیر بار، علامت هشدار است.
گیربکس I-Shift: بازدید نرمافزاری/کالیبراسیون در سرویسهای دورهای، کنترل نشتیها و سلامت مبدلها. تعویض محافظتشده از توقفهای پرتکرار و ضربههای ناگهانی جلوگیری میکند.
ترمز و VEB +: بازدید لنتها / دیسکها، تست عملکرد ترمز کمکی در سرازیریهای کوتاه و کنترل دمای سیستم.
محورها و تعلیق: گریسکاری نقاط تعریفشده، بررسی بوشها و کمکها؛ سایش نامتقارن تایرها نشانهی نیاز به همترازی یا بازدید بوشهاست.
برق و سنسورها: اتصالات ECU، سر باتریها، آلترناتور و سیمکشیها را مرتب چک کنید؛ خطاهای سرد/گرم را سریع ثبت و رفع کنید.
هدف این بخش، نگهداری پیشگیرانه و آمادهبهکاری پایدار است.
خرید کشنده ولوو FH از پایه یک
انتخاب تیپ مناسب: با توجه به وزن ترکیبی معمول، شیب مسیرها، نوع تریلر (کفی، چادری، یخچالی، کمپرسی نیمه) و نیاز به ترمز کمکی/Retarder، بین FH۴۶۰، FH۵۰۰ و FH۵۴۰ تصمیم بگیرید.
پیشفاکتور شفاف: مشخصات موتور/گیربکس، ضرایب محور، نوع تعلیق، اندازه مخازن سوخت/AdBlue، و فهرست آپشنهای ایمنی و کابین.
بازدید فنی قبل از تحویل: تست سرد/گرم موتور، کنترل نشتیها، فشار روغن، عملکرد VEB+، بررسی تایرها (تاریخ DOT)، و تست کوتاه در دندههای میانی.
تحویل و مدارک: راهنمای سرویس اولیه، برنامه سرویس پیشنهادی، و چکلیست تحویل شامل برق، روشنایی، بخاری / کولر، باد تایر و سفتی پیچهای شاسی / کفی.
چکلیست سریع انتخاب FH بر اساس مأموریت
مسیر تخت، تمرکز روی کارایی سوخت → FH۴۶۰ با ضریب محور بلندتر.
مسیر ترکیبی، نیاز به کشش و سبقت امن → FH۵۰۰ با I-Shift هوشمند.
شیبهای ممتد، وزنهای بالاتر یا یخچالیهای سنگین → FH۵۴۰ با VEB+ و Retarder.
خرید اقساطی کشنده ولوو FH از پایه یک
پیشپرداخت و دوره بازپرداخت: متناسب با تیپ انتخابی تعریف میشود.
برنامههای اقساط: کوتاهمدت (تسویه سریعتر، کارمزد کل کمتر)، میانمدت (تعادل فشار نقدینگی)، بلندمدت (آزاد ماندن سرمایه برای هزینههای جاری).
مدارک متداول: مدارک شناسایی، مستندات شغلی و تضمینهای مورد نیاز بر اساس نتیجه اعتبارسنجی.
روند اجرا: انتخاب تیپ → پیشفاکتور → تشکیل پرونده و اعتبارسنجی → قرارداد اقساط با جزئیات سررسیدها → آمادهسازی فنی و تحویل هماهنگ.
قرارداد شفاف: مبلغ هر قسط، مدت بازپرداخت، شرایط تأخیر / فسخ و تعهدات طرفین بهصورت روشن درج میشود.
جزئیات دقیق موجودی، تیپها و شرایط بهروز در زمان ثبت درخواست اعلام خواهد شد.
جمعبندی
ولوو FH با موتورهای D۱۳، گیربکس هوشمند I-Shift، ترمز کمکی VEB + و کابینهای راحت، ترکیبی از کشش، ایمنی و بهرهوری ارائه میدهد. انتخاب بین FH۴۶۰، FH۵۰۰ و FH۵۴۰ را با سه شاخص انجام دهید: نوع مسیر و شیب غالب، وزن ترکیبی معمول و نیاز به ترمز کمکی / Retarder. با رعایت سرویسهای دورهای و تحویل دقیق، آمادهبهکاری بالا و مصرف کنترلشده حاصل میشود. در صورت تمایل به خرید نقد یا اقساط، «پایه یک» فرایند انتخاب، قرارداد و تحویل را مرحلهبهمرحله پیش میبرد تا بدون ابهام وارد کار شوید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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