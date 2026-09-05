مهرِ ؛ آماده با نظم و دقت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در بازدید از روند اجرایی پروژه مهر ۱۴۰۵ در شهرستان اشتهارد، هفته دولت را تبریک گفت و یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و سابقه معلمی این دو شهید را مایه افتخار مجموعه تعلیم و تربیت دانست و گفت: شیوه مدیریتی و نگاه تربیتی آنان همچنان الهامبخش است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز از تلاش مدیران مدارس، معاونان و کارشناسان تقدیر کرد و گفت: پیشبرد امور در آموزش و پرورش نیازمند همدلی و مسئولیتپذیری است.
وی عدالت آموزشی را از موضوعات جدی در فرآیند تصمیمگیری دانست و تصریح کرد: دانشآموزان صرفنظر از شرایط اقتصادی باید از فرصتهای مناسب آموزشی برخوردار باشند.
شعبانی حمایت از دانشآموزان نیازمند را نیازمند اطلاعات دقیق و اقدام هدفمند عنوان کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به توالی اقدامات گفت: ثبتنام، توزیع کتاب، کلاسبندی، ساماندهی نیروی انسانی و آمادهسازی فضای آموزشی باید هماهنگ دنبال شود.
وی از کلاسبندی مناسب به عنوان پیشنیاز ساماندهی دقیق نیروی انسانی و صدور ابلاغ یاد کرد.
شعبانی بر تعیین تکلیف سریع ابلاغهای معوق تأکید کرد و گفت: نباید بلاتکلیفی برای مدرسه و نیروی انسانی ایجاد شود.
وی افزود: در حوزه نیروی انسانی، تناسب تخصص، مهارت و تجربه باید مورد توجه قرار گیرد.
آغاز سال تحصیلی با آرامش و کیفیت
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: هر اندازه فرآیند آمادهسازی با دقت بیشتری انجام شود، آغاز سال تحصیلی با آرامش بیشتری همراه خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: سال تحصیلی پیشرو با آمادگی، نظم و کیفیت مطلوب آغاز شود و گامهای مؤثرتری در راستای عدالت آموزشی برداشته شود.
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