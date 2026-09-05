به گزارش خبرگزاری مهر، آیین شکرانه راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال‌زایی بنیاد علوی در دو سال اخیر و دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و محمود عسکری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی صبح امروز در محل مجتمع اردوگاهی فرهنگی امام خمینی( ره )برگزار شد.

در این مراسم، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان با تشریح رویکردهای جدید بنیاد در حوزه محرومیت‌زدایی، بر عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت توانمندسازی مردم، ایجاد درآمد پایدار و مردمی‌سازی اقتصاد در مناطق محروم تأکید کرد.

دهقان: بنیاد مستضعفان قرار نیست جایگزین مردم شود و بنیاد مستضعفان قرار نیست جایگزین مردم برای حل مسائل مناطق محروم شود، بلکه مأموریت این بنیاد، توانمندسازی مردم و فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی آنان در مسیر پیشرفت و مردمی‌سازی اقتصاد است.

وی با اشاره به تغییر نیازهای مناطق روستایی افزود: امروز حدود ۹۸ درصد روستاهای کشور از زیرساخت‌هایی مانند آب، مدرسه و مراکز بهداشتی برخوردارند، اما مسئله اشتغال و ایجاد درآمد پایدار همچنان در بسیاری از این مناطق پابرجاست.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: اگر جمعیت فعال و شاغل روستاها نتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند، روند مهاجرت و ترک محل زندگی ادامه خواهد یافت؛ بنابراین باید طرح‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه و با هدف ایجاد اشتغال پایدار اجرا شود.

دهقان با تأکید بر نقش مردم در توسعه مناطق محروم گفت: مردم از توانمندی، علاقه و ظرفیت‌های متنوعی برخوردارند، اما در برخی موارد منابع لازم در اختیار آنان نیست یا توان بهره‌برداری از منابع موجود را ندارند. وظیفه ما این است که زمینه لازم را برای استفاده مردم از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و انسانی مناطق خود فراهم کنیم.

وی همچنین از تلاش بنیاد برای گردهم آوردن دهیاران، معتمدان و افراد اثرگذار محلی خبر داد و گفت: با شناسایی مسائل، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اولویت‌ها و مزیت‌های محلی، افراد مناسب برای اجرای طرح‌های اقتصادی انتخاب می‌شوند.

اشتغال‌زایی با نگاه به جمعیت پایدار

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر ضرورت پایداری طرح‌های محرومیت‌زدایی اظهار داشت: رویکرد بنیاد اجرای طرح‌هایی نیست که پس از مدتی بدون استفاده باقی بمانند. در برخی مناطق کشور مدارسی ساخته شده که به دلیل نبود جمعیت دانش‌آموزی پایدار، اکنون مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ از این رو برای اجرای طرح‌های جدید، استانداردهایی در نظر گرفته شده تا اقدامات در مناطقی انجام شود که از جمعیت پایدار و ظرفیت‌های لازم برخوردار باشند.

دهقان همچنین از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر نهادهای مرتبط خبر داد و هدف آن را جلوگیری از موازی‌کاری، ارائه خدمات تکراری و شناسایی افراد واجد شرایطی عنوان کرد که تاکنون از حمایت‌های لازم برخوردار نشده‌اند.

رئیس بنیاد مستضعفان یکی دیگر از برنامه‌های این بنیاد را بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش عنوان کرد و گفت: مسئولیت آموزشی و تحصیلی گروه‌های مختلف سنی در دهک‌های یک تا چهار را تحت پوشش قرار داده‌ایم.

دهقان با تأکید بر تحقق عدالت آموزشی اظهار داشت: دانش‌آموزی که در دورترین نقطه کشور زندگی می‌کند باید بتواند همانند دانش‌آموزان تهران و مراکز استان‌ها از امکانات و ظرفیت‌های ملی استفاده کند. مدارس مناطق محروم به تجهیزات فناورانه روز مجهز شده‌اند و آموزش نحوه استفاده از این تجهیزات نیز در دستور کار قرار گرفته است تا دانش‌آموزان متناسب با استعداد و توانمندی خود در مسیر آموزشی مناسب قرار گیرند.

دهقان همچنین از حمایت بنیاد از دانش‌آموزان مناطق محروم برای آمادگی کنکور خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۲۸ نفر از این دانش‌آموزان تحت حمایت قرار گرفتند و هدف‌گذاری بنیاد این است که شمار قابل توجهی از رتبه‌های برتر کنکور از مناطق محروم کشور باشند.

حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و فردمحور

رئیس بنیاد مستضعفان از برنامه این نهاد برای استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند حمایت از اقشار هدف خبر داد و گفت: در حال فراهم کردن زمینه استفاده از هوش مصنوعی هستیم تا حمایت‌ها به‌صورت فردمحور انجام شود؛ به این معنا که هر فرد متناسب با استعداد، امکانات، توانمندی و محل زندگی خود از حمایت متناسب برخوردار شود.وی با اشاره به پایداری بالای مشاغل ایجادشده توسط بنیاد افزود: در بسیاری از موارد، بیش از ۹۳ تا ۹۵ درصد مشاغل ایجادشده پایدار مانده‌اند، اما ایجاد شغل به تنهایی کافی نیست و بازار فروش، زنجیره تأمین و ارتباط طرح با فعالیت‌های اقتصادی بزرگ‌تر نیز باید شکل بگیرد.

دهقان همچنین از استفاده از ظرفیت مردم محلی در تأمین مالی طرح‌ها خبر داد و گفت: در برخی طرح‌ها دریافت تسهیلات در کمترین زمان و حتی بدون حضور در شعبه انجام می‌شود و افراد یک منطقه نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته و ضامن یکدیگر می‌شوند؛ الگویی که می‌تواند نمونه‌ای از بانکداری اجتماعی باشد.

مردم باید میدان‌دار اقتصاد باشند

در ادامه این مراسم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در حوزه توانمندسازی و اشتغال‌زایی گفت: حرکت‌هایی که با تکیه بر مردم و از میان خود مردم شکل می‌گیرد، می‌تواند آثار ماندگارتری داشته باشد.

وی تأکید کرد: مردم باید میدان‌دار اقتصاد باشند و نهادهای عمومی که هم به حاکمیت وابسته‌اند و هم ماهیت عمومی دارند، باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و زمینه حضور مردم را فراهم کنند.

عارف با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی محوریت دارد و دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی نمی‌تواند یا نباید ورود کند، نقش تسهیل‌گر داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت باید میان نقش حاکمیتی و تصدی‌گری تفاوت قائل شود و قوانین و مقررات را به گونه‌ای اصلاح کند که ضمن حفظ نظارت، مانع فعالیت سالم اقتصادی نشود.

«به جای ماهی، ابزار ماهیگیری بدهیم»

عارف با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از اقشار محروم گفت: به جای اینکه تنها ماهی در اختیار مردم قرار دهیم، باید ابزار ماهیگیری را به آنان بدهیم تا بتوانند با کار و تلاش خود زندگی‌شان را اداره کنند و نتیجه زحمت خود را ببینند. حمایت‌های مقطعی و پرداخت‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکلات مردم را به شکل پایدار حل کند و برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که مردم در فرآیند تولید، اشتغال و رفع نیازهای خود نقش داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت حضور نهادهای عمومی در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: ممکن است در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد، اما این موضوع از مسئولیت حاکمیت کم نمی‌کند. نهادهای عمومی باید در چنین مناطقی زیرساخت ایجاد و مردم را توانمند کنند.

سرمایه اجتماعی مهم‌تر از هر تهدید دیگری است

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، حفظ سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های ملی دانست و گفت: همه مردم، مسئولان، نخبگان، دانشگاهیان و نهادهای عمومی در حفظ سرمایه اجتماعی مسئولیت دارند و نباید اجازه دهیم اختلاف‌ها و مشکلات به فروپاشی اجتماعی منجر شود. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که محاسبات دشمن درباره جامعه ایران با واقعیت منطبق نبود و مردم با حضور و انسجام خود شرایط را تغییر دادند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش اصناف و بخش خصوصی در مدیریت بازار در جریان جنگ گفت: در آن دوران اختلالی در زندگی روزمره مردم و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد نشد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اصناف و فعالان بخش خصوصی با افزایش عرضه و ساعات فعالیت، نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کردند.

اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد عبور از فشارهای اقتصادی

عارف با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم گفت: این مشکلات را انکار نمی‌کنیم، اما فشارهای ظالمانه باعث توقف کشور نشده است و ملت ایران با تکیه بر راهبرد اقتصاد مقاومتی توانسته در برابر فشارها مقاومت کند.

وی افزود: کشور عملاً وارد جنگ اقتصادی شده است و دشمن ممکن است جبهه‌های جدیدی از فشار اقتصادی، تحریم و محدودیت‌های تجاری ایجاد کند، اما دولت برای مقابله با این شرایط برنامه دارد و از ظرفیت مردم، اصناف، بخش خصوصی و نهادهای عمومی استفاده خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر کاهش بروکراسی و واگذاری اختیارات برای تسهیل فعالیت اقتصادی مردم و بخش خصوصی تأکید کرد.

مزیت اصلی ایران نیروی انسانی است

عارف با تأکید بر نقش نیروی انسانی در توسعه کشور گفت: مزیت اصلی ایران منابع زیرزمینی نیست، بلکه جوانان، دانشمندان و استعدادهای درخشان کشور هستند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادها از دوران مدرسه افزود: تربیت نیروی انسانی باید از کلاس اول آغاز شود و بنیاد ملی نخبگان و سایر نهادهای مسئول، علاوه بر حمایت از نخبگان، برای کشف استعدادها نیز برنامه داشته باشند.

عارف خاطرنشان کرد: ممکن است دانش‌آموزی در روستایی دورافتاده و بدون امکانات آموزشی مناسب از استعداد برجسته‌ای برخوردار باشد و اگر این استعداد شناسایی و حمایت نشود، کشور یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های خود را از دست خواهد داد.

وی همچنین تکمیل زنجیره ارزش را شرط تبدیل دانش به ثروت دانست و خاطر نشان کرد: دانش و فناوری زمانی به پیشرفت واقعی منجر می‌شود که از مرحله آموزش و پژوهش به تولید ثروت و بهبود زندگی مردم برسد.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از برگزیدگان طرح‌های اشتغال‌زایی علوی، از تمبر اختصاصی آیین شکرانه راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در سراسر کشور نیز رونمایی شد.

