به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی صبح شنبه در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صمت (سیدمحمد اتابک) که در شهرستان آبدانان برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان آبدانان با وجود برخورداری از نخبگان و پتانسیلهای فراوان، همچنان از کمبود شدید زیرساختهای صنعتی رنج میبرد؛ وضعیتی که به هیچ وجه شایسته مردم شریف این دیار نیست.
نماینده حوزه جنوب ایلام در ادامه با ابراز نگرانی شدید از روند قیمتگذاری اراضی برای طرحهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر قیمت هر متر مربع زمین صنعتی در حوزه جنوب استان ایلام با استانهای برخورداری همچون تهران و البرز برابری میکند. این شیوه قیمتگذاری غیرمنطقی، عملاً سرمایهگذاران را فراری داده و توسعه صنعتی منطقه را قفل کرده است.
چراغی خواستار تجدیدنظر سریع کمیسیونهای مربوطه در قیمتهای کارشناسی اراضی شد تا مسیر ورود سرمایهگذاران به منطقه هموار شود.
وی همچنین به معضل طولانیمدت برخی شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: شهرک صنعتی بدره حدود ۲۰ سال است که در انحصار یک شخص خاص قرار گرفته و عملاً تعطیل و راکد مانده است.
وی از وزیر صمت خواست تا با اعزام تیمهای کارشناسی ویژه، وضعیت این شهرک و همچنین شهرک صنعتی درهشهر را تعیینتکلیف کرده و دست رانتخواران و ممانعتکنندگان از تولید را کوتاه کند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان، درهشهر و بدره با تأکید بر اینکه نبود زیرساختهای اشتغالزا، گلوگاه اصلی توسعه جنوب استان است، خطاب به وزیر صمت خاطرنشان کرد: مردم و جوانان تحصیلکرده آبدانان چشمانتظار دستاوردهای عینی و ملموس این سفر هستند. احداث یک واحد صنعتی یا کارخانه بزرگ دولتی در این حوزه، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تحولی ملموس در معیشت مردم و امیدآفرینی میان جوانان ایجاد خواهد کرد.
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