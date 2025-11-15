به گزارش خبرگزاری مهر مریم اردبیلی مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در رویداد «پردیس خانواده» با اشاره به موضوع خانوادهمحوری در مدیریت شهری اظهار کرد: حدود ۹ سال پیش که ایده خانوادهمحوری مطرح شد، بسیاری میپرسیدند منظور از آن چیست؛ آیا به معنای بازگشت به الگوی سنتی و بازگشت به گذشته است؟ اما امروز از دیدن این سطح از درک مشترک و نگاه نوآورانه نسبت به خانواده بسیار خوشحال هستیم؛ این همفکری امید بزرگی برای آینده خانواده و شهر تهران است.
وی با بیان اینکه «پردیس خانواده» حاصل یک مطالبه واقعی شهروندان است، تصریح کرد: بسیاری از بانوان شهر تمایل دارند فضاهایی با کیفیت بالا نهفقط برای زنان، بلکه در کنار اعضای خانوادهشان را تجربه کنند؛ از همین مطالبه ایده ایجاد پردیسهای خانوادهمحور شکل گرفت تا فضایی برای تقویت نوآوری، مشارکت و عاملیت خانوادهها فراهم شود.
اردبیلی ادامه داد: پردیس خانواده تنها یک طرح فیزیکی نیست؛ بلکه یک مدل فرهنگی و فرآیندی است که میتواند از فضاهای موجود شهری نیز بهرهبرداریهای جدید ایجاد کند؛ ما به دنبال آن هستیم که هر ایده خلاقانهای در این مسیر ثبت، مستندسازی و به مدلهای قابل اجرا در شهر تبدیل شود.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران افزود: هیچ ایدهای نباید از این بانک ایدهها حذف شود؛ حتی اگر اولویتبندی لازم است، همه باید حفظ و در طراحی نهایی مورد استفاده قرار بگیرند. این رویداد برای ما تنها یک مراسم نیست، بلکه فرآیند اجماعسازی، طراحی مدل و تجربه مشارکت واقعی است.
اردبیلی ضمن قدردانی از همکاری مجموعههای جهاد دانشگاهی، شورای شهر و همکاران شهرداری اظهار کرد: ما تلاش کردیم پیش از اجرای هر مصوبه، خلق مشارکتی و میانسنجی اجتماعی را تجربه کنیم؛ برگزاری سلسله نشستها و چنین رویدادهایی به ما کمک کرد که پایههای طراحی شهر خانوادهمحور را به شکل علمی و مشارکتی استوار کنیم.
وی یادآور شد: پردیس خانواده، طرح موقتی نیست؛ بلکه میتواند آغازگر مجموعهای از مدلهای متنوع خانوادهمحور باشد تا خانوادهها بتوانند در فضاهای شهری، تجربههای تازهای از حضور، تعامل و کنشگری را داشته باشند.
«پردیس خانواده» گامی برای بازتعریف فضاهای شهری با محوریت تعامل نسلها
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هم در رویداد «پردیس خانواده» با بیان اینکه نیاز امروز جامعه، ایجاد محیطهایی است که والدین و فرزندان بتوانند در کنار هم فعالیت ورزشی، هنری و فرهنگی داشته باشند خاطرنشان کرد: چنین فضاهایی باید بر پایه تعامل و همنشینی خانوادهها طراحی شوند.
زهرا شمساحسان افزود: در حوزه تفریحی و فعالیتهای شهری، امروز به نقطهای رسیدهایم که باید از تفکیک صرف عبور کنیم و لازم است، فضاهایی طراحی شود که والدین و فرزندان نیز در کنار همدیگر بتوانند تفریح و یادگیری تجربهمحور را تجربه کنند.
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: مطالعات من در حوزه شهری نشان میدهد هنوز شاخصها و پارامترهای دقیق بوستان خانواده در حال طراحی است و مطالعات انجامشده در زمینه فضاهای تعاملی، بازیهای چندنسلی و یادگیری تجربهمحور باید مبنای طراحیهای جدید قرار گیرد؛ نیاز به محیطهایی تابآور، سازگار با محیط زیست و الهامبخش کارآفرینی بیش از پیش احساس میشود.
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