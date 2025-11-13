به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با زهرا ارشادی، مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، دیدار و بر تقویت همکاری‌های میان‌نهادی برای ارتقای حضور بین‌المللی زنان ایرانی تاکید کرد.

زهرا بهروز آذر در این دیدار با ابراز خرسندی از انتصاب اولین مدیر کل بانو در معاونت سیاسی وزارت امور خارجه، آن را نشانه‌ای امیدبخش از روند روبه‌رشد حضور زنان توانمند در عرصه سیاست خارجی کشور دانست و با اشاره به سوابق بین‌المللی ارشادی از جمله فعالیت او به‌عنوان سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: ظرفیت‌های دیپلماسی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های علمی، فرهنگی و تخصصی زنان ایرانی به جهان ایفا کند و معاونت امور زنان و خانواده آماده است تا در تعامل نزدیک با وزارت امور خارجه در راستای تحقق این هدف حرکت کند.

در ادامه، زهرا ارشادی، مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی و پیشرو معاونت امور زنان و خانواده، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای افزایش نقش‌آفرینی زنان در سطوح مختلف سیاست خارجی ارائه کرد.

در این نشست، بر ضرورت حضور پررنگ‌تر زنان در هیأت‌های اعزامی ایران به رویدادهای بین‌المللی تاکید شد. همچنین طرح‌های پیشنهادی برای ارتقای جایگاه زنان در عرصه دیپلماسی عمومی، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار در چارچوب راهبرد معاونت امور زنان و خانواده برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی در مسیر توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در عرصه‌های بین‌المللی برگزار شد.