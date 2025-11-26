به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بر اهمیت ایجاد فضاهای ویژه بانوان برای تقویت نشاط و شادابی اجتماعی تأکید کرد.
وی گفت: بانویی که با نشاط باشد میتواند تأثیر مستقیم بر خانواده و جامعه داشته باشد. بنابراین فراهم کردن فضاهای ورزشی، تفریحی و مشاورهای ویژه بانوان، بهویژه در مناطق مختلف شهرستان دارالعباده، امری ضروری است.
زارع با اشاره به تجربههای موفق در برخی نقاط شهر مانند فرهنگسرای حسنآباد، امامشهر و آزادشهر افزود: برای منطقه خیرآباد نیز از ابتدای دوره اقداماتی آغاز شده و بوستان بانوان در این منطقه خریداری شده است.
وی ادامه داد: برنامه کمیسیون خدمات سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، نظارت بر عملکرد این پروژه است و با تلاشهای انجامشده، افتتاح آن تا عید فطر در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، همچنین به بازدید از هنرستان فنی دانش اشاره کرد و گفت: با حضور معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما و منظر، تصمیم بر آن شد که خطکشیها، دیوارنگارهها و رنگآمیزیهای این مجموعه توسط شهرداری انجام شود تا امکانات و تجهیزات آموزشی به بهترین شکل در اختیار هنرآموزان دختر قرار گیرد.
زارع تأکید کرد: این اقدامات در راستای ارتقای نشاط بانوان و فراهم کردن شرایط آموزشی و فرهنگی مناسب برای بهبود کیفیت زندگی بانوان یزدی است.
