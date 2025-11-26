  1. استانها
زارع: بوستان بانوان در منطقه خیرآباد یزد تا عید فطر افتتاح می‌شود

یزد_ عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: بوستان بانوان در منطقه خیرآباد یزد خریداری شده و برنامه‌ریزی برای افتتاح آن تا عید فطر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بر اهمیت ایجاد فضاهای ویژه بانوان برای تقویت نشاط و شادابی اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: بانویی که با نشاط باشد می‌تواند تأثیر مستقیم بر خانواده و جامعه داشته باشد. بنابراین فراهم کردن فضاهای ورزشی، تفریحی و مشاوره‌ای ویژه بانوان، به‌ویژه در مناطق مختلف شهرستان دارالعباده، امری ضروری است.

زارع با اشاره به تجربه‌های موفق در برخی نقاط شهر مانند فرهنگسرای حسن‌آباد، امامشهر و آزادشهر افزود: برای منطقه خیرآباد نیز از ابتدای دوره اقداماتی آغاز شده و بوستان بانوان در این منطقه خریداری شده است.

وی ادامه داد: برنامه کمیسیون خدمات سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، نظارت بر عملکرد این پروژه است و با تلاش‌های انجام‌شده، افتتاح آن تا عید فطر در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، همچنین به بازدید از هنرستان فنی دانش اشاره کرد و گفت: با حضور معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما و منظر، تصمیم بر آن شد که خط‌کشی‌ها، دیوارنگاره‌ها و رنگ‌آمیزی‌های این مجموعه توسط شهرداری انجام شود تا امکانات و تجهیزات آموزشی به بهترین شکل در اختیار هنرآموزان دختر قرار گیرد.

زارع تأکید کرد: این اقدامات در راستای ارتقای نشاط بانوان و فراهم کردن شرایط آموزشی و فرهنگی مناسب برای بهبود کیفیت زندگی بانوان یزدی است.

