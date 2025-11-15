عقب نشینی چراغ خاموش ترامپ از سیاست تعرفه ای به خاطر ترس از تورم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بالا رفتن قیمت مواد غذایی به نارضایتی گسترده در میان مردم آمریکا منجر شده و همین امر موجب شده تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از اصلیترین رویکرد تجارت خارجی خود، که همان اعمال تعرفه بر واردات کالا از دیگر کشورها است، عقب نشینی کند.
بر همین اساس ترامپ شب گذشته تعرفه واردات ۲۰۰ محصول غذایی از جمله قهوه، گوشت، موز و حتی آب پرتقال را به خاطر ترس از تبعات تورمی و بیشتر شدن عصبانیت مردم آمریکا کاهش داد.
ترامپ پیشتر مدعی شده بود که اعمال تعرفه به افزایش تورم منجر نمیشود اما اقدام اخیرش که از نیمه شب پنجشنبه کلید خورده نشان دهنده تغییر ۱۸۰ درجهای مواضع وی در قبال تعرفههاست.
با وجود این اقدام اما ترامپ طی شب گذشته باز هم مصاحبهای مدعی شد که ممکن است در برخی موارد اعمال تعرفه به افزایش قیمت منجر شود اما در واقعیت آمریکا هیچ تورمی ندارد.
تبعات تورمی تعرفهها برای رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا به اینجا ختم نشده و در شهرها و ایالتهای آمریکا از جمله ویرجینیا، نیوجرسی و نیویورک که مردم نگران بالا رفتن هزینههای زندگی و قیمت بالای کالاها هستند، دموکراتها توانستهاند پیروزیهای خوبی در انتخابات محلی کسب کنند.
ترامپ همچنین به مردم آمریکا وعده داده که سال آینده و در زمانی که هنوز معلوم نیست، ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند ضعیف و متوسط آمریکا از محل درآمد تعرفههای اعمال شده یارانه بپردازد.
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