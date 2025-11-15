به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی امروز در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با شعار روابط عمومی، بستر وفاق، همدلی و همکاری، امروز صبح در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های دولت دوازدهم، بر اهمیت ایجاد امید در بین مردم و لزوم پاسخ‌گویی شفاف به مسائل مختلف کشور تأکید کرد و با اشاره به شرایط ویژه‌ای که دولت دوازدهم با آن مواجه است، گفت: مهم‌ترین وظیفه ما در این شرایط، ایجاد امید برای مردم و کشور است. اگر خود ما به مسائل کشور تسلط داشته باشیم و بتوانیم به سوالات مردم پاسخ‌های روشن، دقیق و شفاف بدهیم، می‌توانیم این امید را به دیگران منتقل کنیم. برای این منظور، باید نخستین قدم را خودمان برداریم و این اطمینان را به مردم بدهیم که دولت توانایی حل مشکلات را دارد.

وی افزود: به‌ویژه در شرایط کنونی که تهاجمات گسترده‌ای از سوی دشمنان خارجی و برخی مخالفان داخلی به سمت دولت وجود دارد، وظیفه ماست که با ایجاد یک فضای آرام و هماهنگ، امید را در دل مردم زنده نگه داریم و به‌طور شفاف برای آنها توضیح دهیم که دولت در تلاش است تا مشکلات را حل کند.

حضرتی با اشاره به شرایط ویژه سیاسی و اجتماعی کشور، گفت: دولت دوازدهم با چالش‌های بزرگی از هر دو جبهه داخلی و خارجی مواجه است. از یک سو، دشمنان خارجی تمام تلاش خود را می‌کنند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند و از سوی دیگر، برخی از مخالفان داخلی نیز در پی آن هستند که دولت را بی‌تصمیم و ناتوان از حل مسائل نشان دهند. این تهاجم‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌طور پیوسته ادامه دارد و دولت باید با همدلی، شجاعت و هماهنگی داخلی به این فشارها پاسخ دهد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: این وضعیت بدان معناست که دولت نمی‌تواند در برابر این فشارها سکوت اختیار کند. بلکه باید در کنار مردم، پاسخ‌گو باشد و از تمام ظرفیت‌های خود برای ایجاد وفاق اجتماعی و مقابله با بحران‌ها استفاده کند.

حضرتی در ادامه به اهمیت ایجاد وفاق ملی و همدلی میان اقشار مختلف مردم و دولت اشاره کرد و گفت: امروز در کشور نیاز مبرمی به وفاق و همدلی داریم. این وفاق باید میان تمام اقشار، گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. باید همگان درک کنند که حل مشکلات کشور تنها با همکاری و هم‌افزایی ممکن است و این همکاری باید فراتر از وابستگی به احزاب یا جریان‌های سیاسی خاص باشد.

وی ادامه داد: در دولت آقای پزشکیان، یکی از اولویت‌ها ایجاد این وفاق است. وفاقی که شامل اقوام مختلف، مذاهب، جنسیت‌ها، و حتی نسل‌ها می‌شود. این وفاق نه فقط در سطح دولت، بلکه در سطح جامعه نیز باید نهادینه شود. در واقع، دولت باید یک مدل مدیریتی و اجتماعی جدید به نام 'وفاق ملی' را پیاده‌سازی کند تا بحران‌ها را با حداقل آسیب حل کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین به بحران‌های قومی، مذهبی و اجتماعی اشاره کرده و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر، بحران‌های اجتماعی و به‌ویژه بحران‌های قومی و مذهبی بود. پیش از این، خطر وقوع یک بحران اجتماعی بزرگ به دلیل اختلافات قومی و مذهبی در کشور احساس می‌شد، اما خوشبختانه با تدابیر دولت و تعامل مثبت با اقوام مختلف، این بحران‌ها کاهش یافته است.

حضرتی افزود: به‌ویژه در مناطق حساس مانند خوزستان، بلوچستان و کردستان، دولت توانسته است با تدابیر صحیح و حضور مؤثر مقامات محلی، مانع از تشدید بحران‌ها شود. در حادثه اخیر اهواز که می‌توانست تبدیل به یک بحران بزرگ شود، دولت با همدلی با خانواده مرحوم و هماهنگی با استانداری و دیگر مقامات محلی، موفق شد وضعیت را به شکل مسالمت‌آمیز حل کند.

وی در ادامه اظهار داشت: این نوع از هماهنگی و همدلی میان دولت و مردم در مواقع بحرانی نه تنها موجب کاهش تنش‌ها می‌شود بلکه درک مشترک و ارتباط مؤثرتر را بین گروه‌های مختلف ایجاد می‌کند.

حضرتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسائل مربوط به زنان و جوانان اشاره کرد و گفت: دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار، تلاش کرده است تا زنان و جوانان را در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی کشور مشارکت دهد. در این راستا، شاهد افزایش حضور زنان در مسئولیت‌های کلیدی دولت هستیم. بسیاری از زنان با استعداد و لیاقت در سطح معاونین وزرا، فرمانداران و مدیران کل مشغول به کار شده‌اند.

وی افزود: در کنار این، جوانان نیز بخش مهمی از تحولات اجتماعی امروز کشور هستند. دولت به‌ویژه از طریق برنامه‌هایی مانند مشاوران نسل سه که به‌طور مرتب با جوانان در ارتباط است، تلاش دارد تا صدای جوانان را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را بشنود.

حضرتی همچنین به دستاوردهای دولت در حوزه‌های اقتصادی و انرژی اشاره کرد و گفت: دولت در یک سال گذشته گام‌های بلندی در زمینه انرژی برداشته است. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت در این زمینه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی است. امروز ایران به یکی از کشورهای پیشرفته در نصب نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته ایران با بحران کمبود انرژی روبرو بود، اما امروز دولت در تلاش است تا سال ۱۴۰۵، ناترازی انرژی کشور را به‌طور کامل حل کند. این پروژه‌ها موجب شده‌اند تا ظرفیت تولید انرژی کشور از منابع تجدیدپذیر به طور چشمگیری افزایش یابد.

حضرتی تصریح کرد: برای ایجاد آینده‌ای روشن در کشور، ضروری است که همگان دست در دست هم دهند. دولت آقای پزشکیان در این مسیر، همکاری نزدیک با مردم را در دستور کار خود قرار داده است. به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و آموزشی، دولت تلاش دارد تا مردم خود به حل مسائل بپردازند و به‌طور جدی به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند.

وی با اشاره به پروژه‌های آموزش و پرورش افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حال حاضر، 'نهضت عدالت آموزشی' است که هدف آن فراهم آوردن شرایط برابر برای تحصیل تمام اقشار جامعه است. در این راستا، تعداد مدارس در دست ساخت در کشور به بیش از ۷۴۰۰ مدرسه رسیده و تلاش داریم تا این رقم تا پایان تیرماه سال آینده به ۱۰ هزار مدرسه برسد.

حضرتی در نهایت به آینده کشور اشاره کرده و گفت: "دولت باید با تمام توان خود، از همه ابزارها و ظرفیت‌های موجود برای ایجاد امید و همبستگی در جامعه استفاده کند. تنها از طریق همکاری و هم‌افزایی میان دولت و مردم است که می‌توانیم به یک درک مشترک و راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات کشور دست یابیم.

وی افزود: اگر بخواهیم از مشکلات عبور کنیم، نیازمند یک همبستگی ملی هستیم. این همبستگی باید در همه سطوح اجتماعی و سیاسی نهادینه شود تا بتوانیم به‌طور واقعی به مشکلات کشور رسیدگی کنیم.