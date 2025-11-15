به گزارش خبرگزاری مهر، لارنس نورمن خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: احتمال ارجاع پرونده هستهای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت خیلی کم است.
وی، انتقاد از ایران به خاطر همکاری نکردن با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از جمله مسائلی بیان کرد که احتمالاً آمریکا و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در نشست هفته آینده شورای حکام دنبال خواهند کرد.
این روزنامه نگار غربی، تشدید تنشها با ایران در آینده نزدیک را بعید دانست و نوشت: به نظر میرسد تصمیم بر این است که به دیپلماسی فرصت داده شود و نه پرونده به شورای امنیت ارجاع شود و نه قطعنامهای درباره پایبند نبودن ایران صادر شود.
نورمن در عین حال، دو سناریو را پیش روی تروئیکای اروپایی ارزیابی کرد و نوشت: آنها ممکن است موضوعاتی مثل پایبند نبودن ایران به تحقیقات پادمانی درباره مواد هستهای اعلامنشده و محدودیت دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای ایران از ماه ژوئن را برای فشار به ایران در شورای امنیت مطرح کنند.
وی، تشدید فشارها بر ایران، از هفته آینده را بعید دانست و نوشت: اگر طی دو ماه آینده، تغییری در دسترسی و گزارشدهی ایران ایجاد نشود، ممکن است شرایط تغییر کند.
آمریکا و تروئیکای اروپایی در حالی دنبال فشار بر ایران، به خاطر فعالیتهای صلح آمیز هستهای هستند که این کشورها، هرگز به تعهدات خود در توافق هستهای برجام پایبند نبودند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون، بارها در گزارشهای مستند و غیرسیاسی، ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای ایران را تأیید کرده است.
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