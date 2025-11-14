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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۳:۰۲

ایران: تصویب قطعنامه اشتباه بزرگی است

ایران: تصویب قطعنامه اشتباه بزرگی است

نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درباره تداوم سیاسی‌کاری غرب در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درباره تداوم سیاسی‌کاری غرب در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تصریح کرد که تصویب قطعنامه ضد ایرانی اشتباه بزرگ دیگری پس از فعال‌سازی سازوکار پس‌گشت به شمار می‌رود.

نمایندگی ایران جمعه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: ایالات متحده و سه کشور اروپایی قصد دارند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای علیه ایران ارائه کنند. این اقدام، که اشتباه بزرگ دیگری پس از به‌اصطلاح سازوکار پس‌گشت است، تلاشی عامدانه و جدید برای سیاسی‌سازی شورای حکام به‌شمار می‌رود.

بر اساس برنامه اعلام شده دور آتی نشست شورای حکام چهارشنبه هفته آینده (۲۸ آبان ۱۴۰۴) در وین برگزار خواهد شد.

پیشتر شبکه المیادین گزارش داد که سه کشور اروپایی قصد دارند در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش نویس قطعنامه‌ای را ارائه کنند که با محوریت نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنظیم شده و خواستار محدودیت‌های تازه و گزارش‌دهی مستمر درباره وضعیت ذخایر اورانیوم ایران است.

بر اساس این گزارش، این پیش نویس بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است که بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران تاکید دارد.

در متن پیش نویس این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی باز اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است.

همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.

دبیرخانه آژانس در پیام خود اعلام کرده است که نشست شورای حکام چهارشنبه هفته آینده (۲۸ آبان ۱۴۰۴) در وین برگزار می‌شود و مباحث آن شامل موضوعاتی نظیر عضویت کشورها، گزارش همکاری‌های فنی، ایمنی و حمل‌ونقل مواد رادیواکتیو، وضعیت راستی‌آزمایی در کره‌شمالی و سوریه، پرونده پیشرانه هسته‌ای در استرالیا و برزیل، و همچنین اجرای توافق‌نامه‌های پادمانی کشورهای عضو از جمله ایران خواهد بود.

نمایندگی کشورمان در وین تصریح کرده است که رویکردهای تقابلی غرب «گمراه‌کننده هستند و هیچ سودی برای آنان نخواهد داشت.» در این پیام هشدار داده شده که در صورت تصویب پیش‌نویس قطعنامه، «روند مثبت همکاری‌های ایران و آژانس به‌طور اجتناب‌ناپذیر و نامطلوب تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

کد مطلب 6655911

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نظر شما

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    نظرات

    • IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      49 7
      پاسخ
      یک سوال: این اشتباهات بزرگ چرا به ضرر غرب تمام نمی شوند ؟
      • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        14 12
        پیچیده تر شدن شرایط، برای غرب هم هزینه دارد. مانند جنگ اوکراین که موجب مشکلات زیاد مالی و سیاسی برای کشورهایی که در آن مداخله و به ارسال سلاح برای اوکراین اقدام کرده اند، شده است. البته برای روسیه هم دردسر ساز است.
      • حسن خطیبی نسب IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        25 38
        تصمیمات غلط باعث زورگوئی بیشتر این خبیث ها شده چنانچه بمب اتم را ساخته بودید الان گرفتار این کفتارهای بی شرم و قاتلان نجس نمیشدیم در برابر نسل های آینده چه پاسخی دارید
      • بهزاد DE ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        22 9
        آقای خطیب شما که دنبال ساختن بمب هستی گیرم که ساختی میخوای کجا استفاده کنی که مملکت خودمان در امان باشه
    • افی IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      19 21
      پاسخ
      تمام تحقیقات باید ادامه داشته باشد و حتما باید بمب هسته‌ای با موشک قاره پیما داشته باشیم
    • کاردر IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      22 19
      پاسخ
      دنیایه امروز قانونه جنگله،اگر بخواید مظلوم نمایی کنید زودتر بلعیده میشید ، خروج از آژانس رو در دستور کار فوری مجلس نمایندگان قرار بدید و سریعا خارج بشید و مثل اسراییل عضو نباشید،،یه وقتایی آدم باید در جنگل مثل تارزان بشه وگرنه دوام نمیاره
    • رزمنده اسلام IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      24 20
      پاسخ
      این قطعنامه را برای صهیونیستها و خود آمریکا که دست به کارهای خطرناک وبمباران تاسیسات هسته ای کرده بود تصویب کنند. کشورهای که تمام قوانین بین المللی را زیرپا می گذارد برای آنها تصویب کنید. وعده خداوند حتمی هست خداوند هم صبر دارد وای آن روزی که صبر خدا به بلا تبدیل شود، بزرگتراز آمریکا و اروپا را مثل کاه به خاک تبدیل نموده است. زمانی صبر خدا به بلا تبدیل میشود که ظلم بیش از حد فرا رفته باشد. سازمانهای بین المللی دیگر شورشون را درآوردند. دبیرکل سازمان ملل، آژانس انرژی هسته ای دست نشانده آمریکاست
    • مهدی IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      23 18
      پاسخ
      هیچ کشوری حق دخالت در امور کشور ما را نداره ما هر چقدر بخواهیم ،،غنی سازی انجام میدیم
    • کوروش IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      19 26
      پاسخ
      تا سلاح هسته ای نسازید وضع همینه
      • محمد اوج IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        43 13
        اتفاقا باید بمب اتم نسازیم
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      12 36
      پاسخ
      قطعنامه های شورای حکام در شورای امنیت به دلیل مخالفت روسیه و چین بی تاثیر خواهند بود،
      • کاظم روهنده IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        0 2
        دمشون گرم
    • موسی IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 2
      پاسخ
      اونها دفتر منافع دارند نه کنسولگری حتی حق توحش و ماموریت ویژه
    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      12 15
      پاسخ
      سلام. آمریکای جنایتکار و سگ هارش رژیم صهیونیستی تروریست و 3 کشور اروپایی انگلیس و آلمان و فرانسه همیشه علیه ایران جنایت میکنند. ایران اسلامی باید با تمام توان در پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای خود تلاش کند. غنی سازی اورانیوم در ایران اسلامی حق مردم بزرگ ایران است و از حق خود کوتاه نمی آیند. به یاری خداوند متعال.
    • قاسم IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      14 20
      پاسخ
      آنها (غرب به رهبری آمریکا) به جهان و ایران بدهکارند نه ایران به آنها . ایران باید با تدبیر لازم دیگر کشورها را باخود (بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای مسلمان )همراه کند تا توطئه جبهه غرب علیه ایران خنثی شود .
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      11 9
      پاسخ
      قطعنامه چرت وپرت چه معنی می تواند برای قلدران عالم باشد
    • مرتضی IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      23 1
      پاسخ
      تنش پشت تنش قطعنامه های متعدد دسترسی های بیشتر.نبود سازوکار مشخص و سیاست کلان وآینده مگر برای انرژی هسته ای و درنهایت هیچ
    • جابر IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      11 30
      پاسخ
      ما میگیم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند اروپا میاد کمک بکنه تا همه شون با هم بشن وببینید می تونند غلطی بکنند ولی می‌دانیم عمرن اگر بتونند غلطی بیش از این غلطا بکنند !!!!
    • احمد IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      21 2
      پاسخ
      هرچی قطعنامه صادر میشه میگین غیر قانونیه
    • مادر IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      9 2
      پاسخ
      با آب آشامیدنی پارکینگ ها، در کوچه‌ها و مغازه ها شسته میشه . که با یک جارو نظافت میشه قبول کنیم الگوی مصرف ما هم درست نیست ۵ سال گذشته ، بارش باران و برف در کشور برای ذخیره و جبران آب مصرفی نداشتیم ولی هیچکس براش مهم نبود و مصرف های بی رویه و ناصحیح
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 5
      پاسخ
      بهتره‌ بخودمون‌ وعده‌ سرخرمن‌ ندیم‌‌ ، بازی دیپلماسی‌ رو ادامه‌ بدیم‌ ، ولی‌ کار خودمون‌رو‌ بکنیم‌ ، "ما باید قوی باشیم".
    • علی شکری IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 9
      پاسخ
      غرض از داشتن سلاح هسته ای بازدارندگی هست. وقرارنیست برعلیه کشوری استفاده شود
    • ناشناس IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 8
      پاسخ
      خون خیلی ازبیگناهان گردن همین غرب واروپاهست که بخاطرسلاح وپول ومقام وریاست مردم بیگناه رابه کشتن دادن خدالعنتشون کنه که نمیزارن مردم این منطقه آب خوش توگلوشون پایین بره یااختلاف یاقتل یاجنگ یاتحریم وزور
    • محمدرضاصدیقی IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شورای حکام دیگرپیش ملت عزیزشریف ایران ابروواعتباری نداردوهرچه دست پابزنندجزغرق شدن خودشان چیزی نصیبشان نخواهدشداین ملت فقط نگاهشان به ولیشان است ولاغیر
    • افشین FR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 10
      پاسخ
      اخه تا کی صبر می کنید،از امام خامنه ای التماس می کنم تجدید نظر کنند و فرمان ساخت اولین بمب هسته ای را صادر کنن،برای دفاع از کشور
    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      امریکا و رژیم صهیونیستی رو بخاطر حمله به نیروگاه هسته ای محکوم نمی کنند میگن وظیفه ما نیست اما آماده تصویب قطعنامه علیه ایران هستن جالب شد.... یکم فکر کنید بنظرم راه درست رو کسانی میرن که بمب هسته ای دارن
    • مصطفی ایرانی IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      3 5
      پاسخ
      انشاالاه که ازاین وضعیت هم عبورکنیم دیگه ببینیم چه بهانه ای اینادارن اگه ادامه بدن بایدمثل کره باهاشون رفتاربشه
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 3
      پاسخ
      تنها راه کوتاه اومدن غرب در برابر ایران ساخت سلاح اتم واعلام عمومی است
    • علی IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      غرب تمام اقداماتش علیه ماسیاسی است چه قدر پرویی تاسیسات صلح آمیزمارادوکشوریاغی وکستاخ خلاف همه قوانین بین المللی بمباران کردند رئیس آژانس خفه خون گرفته وحرف حق رانگفته الان هم اراجیف آنها واروپاییها ادامه دارد،اینها باپیشرفت مامخالفند،
    • عبدالله IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چرا ایران از طریق شرکایش لابی نمی کند و جلوی تصویب قطعنامه را نمی گیرد
    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      شما هر چقدر بااینها سر سازش داشته باشی بی فایده است اینها دوباره به،هر بهانه ای سر جنگ باین مملکت دارن فقط بمب اتم موشک،قاره پیما جنگنده نسل جدید،یارومی روم یازنگی زنگ باشید سر خم نکنید همه بهای اینها دارن مردم میپردازن بزنید یا می میریم یازنده میمانیم

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