به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مراسم با استقبال کم‌نظیر مردم در باغ ماهان مجموعه ایران‌مال برگزار شد و فاطمه آجرلویی برنده یک میلیارد ریال در قرعه‌کشی جایزه بزرگ شد. فاطمه آجرلویی در گفت‌وگوی تلفنی با مجری مراسم خود را مشتری همیشگی از ایران‌مال معرفی کرد و گفت: با مراجعه به کانترهای باشگاه مشتریان خریدهای خود را ثبت کرده است.

برندگان جایزه ۲۵۰ میلیون ریالی به ترتیب میلاد علی حسینی و محمد علی شفیعی بودند و پنج نفر دیگر هم به عنوان برندگان جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی این قرعه‌کشی اعلام شدند.

قرعه کشی بعدی جوایز دویست میلیون تومانی ایران‌مال جمعه هفتم آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

این مراسم همراه با اجرای موسیقی زنده توسط گروه موسیقی «روناک» و اجرای کر توسط گروه «دلنوازان» بود که فضای شور و نشاط را در میان بازدیدکنندگان ایجاد کرد. ایران‌مال جمعه ۲۳ آبان، یکی ازپراستقبال‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت جایی که علاوه بر مراسم قرعه‌کشی باشگاه مشتریان در باغ ماهان، نمایشگاه‌های صنعت قهوه و کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران نیز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران برپا بود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.