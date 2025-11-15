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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

همتی:کلات و زاوین میزبان تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس شدند

همتی:کلات و زاوین میزبان تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس شدند

مشهد- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کلات گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهرهای کلات و زاوین میزبان تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار رسول همتی اسماعیلی اظهار کرد: این مراسم در شهر های کلات و زاوین با حضور مردم مومن، خداجوی و همیشه در صحنه شهرستان آغاز شده و پایان مراسم و تدفین در شهر زاوین خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کلات افزود: پیکر این شهید والامقام همزمان با نماز مغرب و عشاء مهمان مردم ولایتمدار شهر زاوین خواهد بود.

وی گفت: ترویج فرهنگ شهید و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان از جمله اهدافی که در تشییع پیکر شهدا دنبال می شود.

همتی اسماعیلی اظهار کرد: شهداء با همان عشق به اهل بیت (ع) و تأسی به حضرت زهرا (س) که الهام بخش اصلی آنها بوده به میدان‌های نبرد حق علیه باطل رفتند، تا از اسلام و انقلاب، حمایت کنند و در این راه به آرزوی بزرگ خود که درجه رفیع شهادت است نائل آمدند.

کد مطلب 6656747

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