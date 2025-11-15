به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل آب و فاضلاب هرمزگان در پاسخ به شکستگی خط انتقال آب در محدوده روی پل ولیعصر شهرستان میناب، اظهار داشت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ با تلاش نیروهای عملیاتی آب و فاضلاب این شهرستان و با حضور مدیر آبفای شهرستان، تعمیر و بهطور کامل برطرف شد.
وی افزود: این خط انتقال که حدود ۳۶۰ متر طول دارد، در سال ۱۳۸۷ اجرا شده و اکنون ۱۷ سال از عمر آن میگذرد.
حمزه پور گفت: بر اساس بررسیهای اولیه، پوسیدگی لوله بهعنوان علت اصلی حادثه اعلام شده است که محل شکستگی بر روی بدنه لوله قرار داشت و به دلیل قرارگیری در ارتفاع حدود ۵ متر، عملیات ترمیم با دشواریهایی همراه بود.
مدیر عامل آبفای هرمزگان عنوان کرد: با بهرهگیری از خودروی بالابر و همکاری تیمهای اجرایی توانستند به محل آسیبدیده دسترسی پیدا کنند و عملیات ترمیم شامل برش بخش فرسوده، نصب قطعه جایگزین و انجام تست نهایی را با موفقیت به پایان برسانند.
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