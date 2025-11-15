به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه درباره عدم صدور مجوز برای روزنامهنگاران یک رسانه روسی به منظور شرکت در المپیک زمستانی ایتالیا اعلام کرد: کمیته بینالمللی المپیک دلایلی واهی و بی اساس برای رد درخواست خبرنگاران ریانووستی مطرح میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: کمیته بینالمللی المپیک همچنان در راستای سیاستهای روس هراسانه غرب، اصول اساسی المپیک را نادیده میگیرد. امیدواریم که سازمان ملل، یونسکو و سازمان امنیت و همکاری اروپا، سیاستهای جانبدارانه کمیته بینالمللی المپیک را به درستی و بدون ابهام مورد ارزیابی قرار دهند.
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