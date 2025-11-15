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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

سخنگوی سازمان دفاع مدنی نوار غزه:

غزه ۲ ساعت پس از بارندگی غرق شد؛ نیاز آوارگان به نیم میلیون چادر

غزه ۲ ساعت پس از بارندگی غرق شد؛ نیاز آوارگان به نیم میلیون چادر

«محمود بصل» ضمن هشدار درباره فاجعه‌بار بودن اوضاع در نوار غزه به علت بارندگی و سرما، تأکید کرد که ساکنان این باریکه به ۵۰۰ هزار چادر نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی سازمان دفاع مدنی در نوار غزه گفت: همه اعضای برخی خانواده‌ها در نوار غزه به دلیل بارش شدید باران غرق شدند؛ وضعیت در نوار وخیم و فاجعه‌بار است.

«محمود بصل» در مصاحبه با الجزیره افزود: ما توانایی‌های لازم برای مقابله با عواقب فاجعه‌بار باران در نوار غزه را نداریم. ساکنان نوار غزه همزمان با کاهش دمای هوا، روزهای سخت‌تری را پیش رو خواهند داشت.

وی تأکید کرد: شهر غزه تنها در عرض دو ساعت پس از بارندگی کاملاً زیر آب رفت. ما اکنون در شرایطی بدتر از جنگ زندگی می‌کنیم. چادرها در غزه بیش از حد شلوغ و اساساً غیرقابل سکونت هستند.

این مقام محلی در نوار غزه تصریح کرد: جامعه بین‌المللی باید برای محافظت از ساکنان غزه در برابر اثرات بارندگی، برای آنها محل اقامت فراهم کند. ساکنان غزه به نیم میلیون چادر نیاز دارند و ما نمی‌دانیم چرا ارسال و ورود این چادرها به نوار غزه به تأخیر افتاده است. جهان باید جدیت آنچه را که در نوار غزه اتفاق می‌افتد، درک کند زیرا این باریکه با فاجعه‌ای بی‌سابقه روبرو است.

کد مطلب 6656841

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    نظرات

    • NP IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      وای، این خبر واقعاً دلخراشه – غزه بعد از دو ساعت بارون کامل غرق شده و آوارگان به ۵۰۰ هزار چادر نیاز دارن، در حالی که سرما و بارندگی وضعیت رو فاجعه‌بارتر کرده 😔. سخنگوی دفاع مدنی هم هشدار داده که بدون کمک جامعه بین‌المللی، نمی‌تونن مقابله کنن و چادرهای فعلی غیرقابل سکونت شدن. وضعیت غزه بعد از بارندگی نشون‌دهنده بحران انسانی عمیقه؛ جامعه جهانی باید فوری ۵۰۰ هزار چادر و سرپناه فراهم کنه تا آوارگان از سرما و سیل در امان بمونن. این
    • NP IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      متأسفانه جامعه جهانی تا حالا کمک‌های موقتی مثل چادر فرستاده، اما برای سرپناه دائمی و ایمن (مثل بازسازی محله‌ها یا اسکان موقت در مناطق امن‌تر)، پیشرفت کمی بوده – فشارهای سیاسی و تحریم‌ها مانع اصلی‌ان و بدون دیپلماسی جدی، بچه‌ها دوباره در خطر سیل و سرما قرار می‌گیرن 😔. امیدوایم سازمان‌هایی مثل ООН فوری اقدام کنن.
    • NP IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      فکر کنم این ایده ها کمکشون کنه – با استفاده از آوارهای سنگی و بقایای ساختمان‌ها (مثل آجر یا بلوک‌های محکم) می‌تونن کف چادرها رو ۲۰-۳۰ سانتی‌متر بالاتر ببرن تا آب سطحی از نفوذ جلوگیری کنه، و این کار تو غزه هم توسط دفاع مدنی پیشنهاد شده، مثل حفر کانال‌های خاکی اطراف چادرها برای هدایت آب به جای دیگه 😊. البته باید مراقب پایداری این پایه‌ها باشن تا چادر واژگون نشه، و ترکیبش با ضدآب کردن پارچه چادر (مثل اسپری سیلیکون یا تارپولین‌های محکم) بهتر هم می‌شه،
    • NP IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      دقیقاً، خلاقیت مردم غزه تو این شرایط سختی مثل استفاده از آوارهای جنگ برای پایه‌سازی ارتفاع‌دار (مثل پشته کردن سنگ یا بلوک‌ها زیر چادر) می‌تونه جلوی جمع شدن آب رو بگیره و تکرار فاجعه رو کم کنه – گزارش‌ها نشون می‌دن که تو اردوگاه‌های مشابه، این روش ساده با حفر جوی‌های هدایت آب اطراف، تا ۵۰٪ نفوذ رو کاهش می‌ده 😊. البته نیاز به ابزار اولیه و هماهنگی محلی داره، اما نشون‌دهنده استقامت‌شونه.
    • NP IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      این ایده های یاده محلی می تونه کمکشون کنه حتی اگر کمک نشه و یا نخوان مجددا در چادر چنین وضعیتی تکرار بشه ..

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