غزه ۲ ساعت پس از بارندگی غرق شد؛ نیاز آوارگان به نیم میلیون چادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی سازمان دفاع مدنی در نوار غزه گفت: همه اعضای برخی خانوادهها در نوار غزه به دلیل بارش شدید باران غرق شدند؛ وضعیت در نوار وخیم و فاجعهبار است.
«محمود بصل» در مصاحبه با الجزیره افزود: ما تواناییهای لازم برای مقابله با عواقب فاجعهبار باران در نوار غزه را نداریم. ساکنان نوار غزه همزمان با کاهش دمای هوا، روزهای سختتری را پیش رو خواهند داشت.
وی تأکید کرد: شهر غزه تنها در عرض دو ساعت پس از بارندگی کاملاً زیر آب رفت. ما اکنون در شرایطی بدتر از جنگ زندگی میکنیم. چادرها در غزه بیش از حد شلوغ و اساساً غیرقابل سکونت هستند.
این مقام محلی در نوار غزه تصریح کرد: جامعه بینالمللی باید برای محافظت از ساکنان غزه در برابر اثرات بارندگی، برای آنها محل اقامت فراهم کند. ساکنان غزه به نیم میلیون چادر نیاز دارند و ما نمیدانیم چرا ارسال و ورود این چادرها به نوار غزه به تأخیر افتاده است. جهان باید جدیت آنچه را که در نوار غزه اتفاق میافتد، درک کند زیرا این باریکه با فاجعهای بیسابقه روبرو است.
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