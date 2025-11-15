افزایش سقف اعتبار مالیاتی برای توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: در راستای اجرای این سیاست، شورای آموزش و پرورش قزوین در نهمین جلسه خود سقف اعتبار مالیاتی ویژه ساخت و تجهیز مدارس را از ۱۰۵ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است.

وی افزود: این افزایش اعتبار می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های آموزشی و رفع کمبودهای سال‌های گذشته را به‌طور جدی تقویت کند.

وی در ادامه به وضعیت فضاهای ورزشی مدارس اشاره کرد و افزود: سرانه فضای ورزشی موجود تنها ۴۵ صدم مترمربع برای هر دانش‌آموز است، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، این رقم باید حداقل به یک مترمربع افزایش یابد. اصغری همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۴۹ پروژه ورزشی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: برای تحقق اهداف تعیین‌شده باید طی سه سال آینده، هر سال ۶۰ پروژه جدید تعریف شود تا جمعاً ۱۸۰ پروژه ورزشی به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوادآموزی پرداخت و بیان کرد: نرخ سوادآموزی قزوین نسبت به میانگین کشور شرایط خوبی دارد، اما وجود حتی یک‌دهم درصد بی‌سوادی در استانی برخوردار و صنعتی، زنگ هشدار جدی برای دستگاه‌های فرهنگی است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

اصغری با تأکید بر اهمیت مشارکت صنایع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: اگر امروز شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سهم مسئولیت اجتماعی خود را در آموزش و پرورش ایفا نکنند، در آینده با نیروی انسانی فاقد مهارت و امکانات مواجه خواهند شد. سرمایه‌گذاری در مدرسه‌سازی در واقع سرمایه‌گذاری در آینده اقتصاد استان است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نوسازی بخشی از فضاهای آموزشی افزود: در برخی مناطق، مدارس نیازمند بازسازی اساسی و تجهیز کامل هستند. افزایش سقف اعتبار مالیاتی فرصتی فراهم می‌کند تا پروژه‌های معطل‌مانده فعال شوند. ما از خیران، صنایع و دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم با نگاه بلندمدت، نقش خود را در بهبود شرایط آموزشی ایفا کنند تا دانش‌آموزان در محیطی استاندارد و امن تحصیل کنند.