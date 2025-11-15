به گزارش خبرنگار مهر، علی رزازی، بعد از ظهر یکشنبه، در نشستی با اصحاب رسانه با تشریح اقدامات استانداری تهران در حوزه اجرای قانون هوای پاک، از پیگیری جدی طرحهای کاهش آلودگی هوا و جایگزینی موتورسیکلتهای برقی خبر داد و گفت: تمام توان استانداری برای حفظ سلامت شهروندان بهکار گرفته شده است.
رزازی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «کهاب» اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۰۵ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران به صورت مستمر رصد و پایش میشوند و اجرای طرح کهاب با قدرت در حال پیگیری است تا هیچ تهدیدی در حوزه زیستمحیطی متوجه مردم استان نباشد.
وی درباره روند جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده افزود: موضوع جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در دستور کار قرار گرفته و راهکارهای اجرایی آن بین شرکت ملی نفت، استانداری تهران و بخش خصوصی جمعبندی شده است، سرمایهگذاران اعلام آمادگی کردهاند و قراردادهای مربوطه در حال انعقاد است. امیدواریم طی هفتههای آینده خبر خوش تحویل این موتورسیکلتها به مردم اعلام شود.
سخنگوی استانداری تهران با بیان اینکه تهران پایلوت کشوری این طرح است، گفت: برای دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده فرایند و فرمول محاسباتی اعلام شده و این طرح قطعاً اجرایی خواهد شد.
رزازی در ادامه به اهمیت توسعه خطوط ریلی حومهای اشاره کرد و اظهار داشت: روزانه حدود ۷۰۰ هزار خودرو از ورودی و خروجیهای استان تهران تردد میکنند، در حالیکه سالانه تنها ۶ میلیون مسافر با ۲۰ دستگاه ریلباس در مسیرهای حومهای جابهجا میشوند. توسعه خطوط ریلی علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت، به کاهش تصادفات و هزینههای ملی کمک میکند.
وی افزود: رئیسجمهور، وزیر کشور و استاندار تهران شخصاً روند پروژههای ریلی را پیگیری کردهاند و بازدیدهای میدانی انجام دادهاند. یکی از مهمترین این پروژهها محور تهران پیشوا با طول ۵۲ کیلومتر و خطوط دوخطه ۱۰۴ کیلومتری است که اکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با دو سناریوی مختلف در حال تکمیل است.
به گفته رزازی، محورهای تهران اسلامشهر پرند، تهران کرج هشتگرد و همچنین محور شهرری شهر قدس نیز در حال بررسی و تکمیل هستند.
وی تاکید کرد: «تأمین اعتبار این پروژهها از روشهای مختلف در حال پیگیری است و سناریوهای مالی متعددی طراحی شده تا بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن خبرهای خوبی به مردم بدهیم.
سخنگوی استانداری تهران در پایان گفت: حل کامل مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا نیازمند زمان و اعتبارات گسترده است، اما با پیگیریهای رئیسجمهور و استاندار، بهزودی نتایج ملموس را شاهد خواهیم بود و خبرهای خوشی به مردم استان تهران اعلام میشود.
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