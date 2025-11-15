به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اردوی جهادی درمانی با حمایت مؤسسه سلامت بنیاد علوی و در قالب طرح پویش سلامت علوی (طرح شهید رئیسی)، و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بسیج جامعه پزشکی، کانون خدمت رضوی و مرکز بهداشت گرگان برگزار شد.

وی افزود: اردوی جهادی طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان در مرکز جامع سلامت الغدیر اجرا شد و در این مدت ۲۵۰ نفر از خدمات رایگان دندان‌پزشکی بهره‌مند شدند. مجموع خدمات ارائه‌شده نیز به بیش از ۷۵۰ مورد رسید.

حسینی اظهار کرد: در این طرح خدماتی چون ویزیت و تشخیص، ترمیم، جرم‌گیری، جراحی، پرکردن، آموزش بهداشت دهان و دندان، غربالگری تست قند و فشار خون و توزیع بسته‌های بهداشتی به مردم ارائه شد.

مسئول گروه فرهنگی جهادی رضوی گلستان گفت: هدف ما ارتقای سطح سلامت دهان و دندان و تسهیل دسترسی اقشار نیازمند به خدمات تخصصی است.