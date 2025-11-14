به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر راهب، در آستانه سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک این هفته با اشاره به شعار «بخوانیم برای ایران»، اظهار داشت: مناسبت این هفته، سالروز رحلت علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و صاحب تفسیر المیزان است.

راهب با بیان اینکه خداوند متعال در نخستین آیات وحی، پیام «خواندن» را به پیامبر اسلام ابلاغ کرد، افزود: این فرمان الهی نشان می‌دهد آغاز راه هدایت و کمال با خواندن و دانستن است. امت اسلامی، امت کتاب است و قرآن تا قیامت چراغ هدایت بشریت خواهد بود، هفته کتاب فرصتی برای یادآوری این حقیقت است که کتاب همچون نماز، مایه آرامش دل و روشنی عقل است و مطالعه عبادتی است که انسان را به رشد و تعالی سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: امروز کتابخانه‌ها در شهرها و روستاهای ما همچون مناره‌های نور می‌درخشند، همان‌گونه که مسجد پایگاه ایمان است، کتابخانه نیز پایگاه اندیشه و فرهنگ به شمار می‌رود. هر کتابی که به دست یک کودک برسد چراغی برای آینده‌ای روشن‌تر است و هر صفحه‌ای که خوانده می‌شود گامی به سوی جامعه‌ای آگاه‌تر، مهربان‌تر و پویاتر خواهد بود؛ از این رو باید فرزندان خود را به مطالعه تشویق کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: امسال بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی در استان برگزار می‌شود و از همه نمازگزاران دعوت می‌کنم در این برنامه‌ها شرکت کنند. یکی از برنامه‌ها، عضویت رایگان در ۷۹ کتابخانه عمومی استان است. همچنین طرح بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب‌ها نیز اجرا خواهد شد. برنامه محوری هفته کتاب، تکریم و تجلیل از کتابداران و خادمان عرصه کتابخوانی است.

راهب با اشاره به علاقه‌مندی چشمگیر برخی مخاطبان کتابخانه‌ها گفت: برخی اعضا در طول یک سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ جلد کتاب مطالعه کرده‌اند. برخلاف این تصور که «کسی کتاب نمی‌خواند»، آمارها نشان می‌دهد بسیاری از مردم اهل مطالعه‌اند. تنها در سال گذشته بیش از ۴۵۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان به امانت برده شده است؛ آماری که نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از جمعیت استان از خدمات کتابخانه‌های عمومی استفاده کرده‌اند. این آمار غیر از فعالیت کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌های دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی است.

وی از رونمایی هم‌زمان سه اثر تقریظ شده مقام معظم رهبری بر سه اثر دفاع مقدسی در استان همراه با برنامه اصلی در تهران خبر داد و گفت: این رونمایی همزمان با مراسم هفته کتاب و کتابخوانی و تقدیر از کتابداران برتر استان، روز چهارشنبه ۲۸ آبان انجام می‌شود. همچنین روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۷ جشن «کودکانِ کتاب» در میدان شهید رئیسعلی دلواری با همکاری سازمان فرهنگی–هنری شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

راهب با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی امروز به مراکز فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تبدیل شده‌اند، بیان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۷ هزار برنامه در کتابخانه‌های استان برگزار شده است؛ از جمله مسابقات کتابخوانی، نشست‌های کتاب‌خوان، جلسات نقد و رونمایی کتاب، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های ویژه کودکان مانند قصه‌گویی، کاردستی، روزنامه‌دیواری، جمع‌خوانی کتاب، شاهنامه‌خوانی و حافظ‌خوانی. از مردم می‌خواهیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنند تا هم کتابخانه‌ها رونق یابد و هم فرزندانشان آگاه‌تر و پویاتر بار بیایند.

وی افزود: در سال گذشته در ۱۰ روستا که فاقد کتابخانه بودند، اردوی فرهنگی–جهادی «روستا با طعم کتاب» برگزار شد که با استقبال گسترده روبه‌رو شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر در پایان به معرفی کتاب «تاریخ تحولات سیاسی ایران» نوشته دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی پرداخت و گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه جوانان به تاریخ معاصر، این اثر را به جوانان توصیه می‌کنم. امیدواریم نسل جوان به نور قرآن و کتاب هدایت شود.