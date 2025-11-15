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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

هستی محمدی از رسیدن به نیمه نهایی تکواندو بازماند

هستی محمدی از رسیدن به نیمه نهایی تکواندو بازماند

ملی پوش کشورمان با قبول شکست برابر تکواندوکاری از ترکیه از رسیدن به نیمه نهایی این مسابقات در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض عربستان امروز شنبه پیگیری شد که در وزن -۵۷ کیلوگرم هستی محمدی برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مصاف «کبری ایلگون» قهرمان المپیک و جهان از ترکیه رفت.

ملی پوش کشورمان راند اول را با اختلاف به حریف واگذار کرد اما در راند دوم به برتری رسید تا تکلیف مبارز برنده در راند سوم مشخص شود و در حالی که هستی محمدی از حریف جلو بود اما در ثانیه های پایانی مبارزه را واگذار کرد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

محمدی باید برای کسب مدال برنز به مبارزات خود ادامه دهد.

کد مطلب 6656815

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