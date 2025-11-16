به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر پیش از ظهر امروز در دویست و نود و یکمین جلسه علنی خود و در جریان بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر بازنگری نرخ کرایه اتوبوس مسیرهای شهر تبریز در جهت حمایت از بهره‌برداران بخش خصوصی و رفع بخشی از مشکلات رانندگان در ارائه خدمات و سرویس‌دهی به مسافرین، با پیشنهاد روح‌الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک این شورا در خصوص افزایش ۲۵ درصدی کرایه اتوبوس‌های بخش خصوصی تبریز موافقت کردند.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص بخشی از لایحه شهرداری مبنی بر افزایش کرایه نقدی، مقرر کردند در صورت پرداخت نقدی، کرایه صرفاً ۱,۰۰۰ هزار تومان بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یابد.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص بخش دیگری از لایحه حمایتی شهرداری تبریز مبنی بر افزایش یارانه حمایت از مسیرهای اتوبوس بخش خصوصی از مبلغ ماهیانه ۷۰۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد تومان موافقت و به تصویب رساندند.