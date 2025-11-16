به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان یزد که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ضمن تأکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان است، اظهار کرد: عملیات اجرایی قطعه اردکان میبد یزد مهریز از آزادراه نطنز سیرجان، نیز در آینده نزدیک با حضور یکی از مقامات کشوری کلنگزنی خواهد شد.
استاندار یزد با اشاره به ارزیابی مثبت معاون وزیر، تصریح کرد: استان یزد یکی از استانهای برتر در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شناخته شده است.
وی دلیل این موفقیت را در راستای شتاببخشی به تکمیل پروژه، تشکیل مستمر نشستهای شورای مسکن و انجام بازدیدهای میدانی از پروژهها دانست.
بابایی در ادامه سخنان خود، بر لزوم جبران عقبماندگیها در فرایند تکمیل زیرساختهای پروژه نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
وی از دستگاههای زیرساختی خواست تا پیگیریهای لازم را انجام داده و منابع موجود در وزارتخانهها و سهم استان را برای تکمیل این زیرساختها دریافت کنند.
استاندار یزد همچنین عنوان کرد: علاوه بر ساخت مدارس در پروژههای نهضت ملی مسکن، پیگیری تمامی سطوح خدماتی مورد نیاز، همچنین ایجاد فضای سبز و پارک، در دستور کار معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قرار دارد.
بابایی از همکاری دستگاههای نظارتی استان قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و اداره کل اطلاعات استان علاوه بر حوزه مسکن، در جهت توسعه و پیشرفت استان نیز نهایت همکاری را با رعایت قوانین با مجموعه استان داشتهاند.
نظر شما