  1. استانها
  2. قم
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

برپایی محافل خانگی روضه فاطمیه با یاد «آقای صاحب عزا»

برپایی محافل خانگی روضه فاطمیه با یاد «آقای صاحب عزا»

قم - پویش سراسری «آقای صاحب عزا» با محوریت مشارکت در برگزاری مراسم و محافل خانگی عزای صدیقه طاهره(س) در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «آقای صاحب عزا» به همت آستان مقدس مسجد جمکران و با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغی ثاقب، باهدف برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم خانگی عزاداری ایام فاطمیه در سراسر کشور آغاز شد.

در این پویش، خانواده‌ها می‌توانند با ثبت‌نام و ارسال عدد «۳۱۳» به شماره ۳۰۰۰۱۴۲۱ یا تماس با شماره ۰۲۵۹۱۰۱۰۰۲۵ برای برگزاری مجالس عزای فاطمی و اعزام سخنران و مبلغ اقدام کنند. گفتنی است.

پیش‌ازاین نیز پویش سراسری «جمعه‌های امید» با محوریت دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و ترویج فرهنگ انتظار در میان خانواده‌ها و برگزاری محافل خانگی دعای ندبه برگزار شده که مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفته و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6658020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها