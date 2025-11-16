برپایی محافل خانگی روضه فاطمیه با یاد «آقای صاحب عزا»

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «آقای صاحب عزا» به همت آستان مقدس مسجد جمکران و با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغی ثاقب، باهدف برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم خانگی عزاداری ایام فاطمیه در سراسر کشور آغاز شد.

در این پویش، خانواده‌ها می‌توانند با ثبت‌نام و ارسال عدد «۳۱۳» به شماره ۳۰۰۰۱۴۲۱ یا تماس با شماره ۰۲۵۹۱۰۱۰۰۲۵ برای برگزاری مجالس عزای فاطمی و اعزام سخنران و مبلغ اقدام کنند. گفتنی است.

پیش‌ازاین نیز پویش سراسری «جمعه‌های امید» با محوریت دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و ترویج فرهنگ انتظار در میان خانواده‌ها و برگزاری محافل خانگی دعای ندبه برگزار شده که مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفته و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.