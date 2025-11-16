به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان قزوین انجام شده و در حوزه کشفیات شاهد افزایش ۲۷ درصدی کشف مواد مخدر و در حوزه دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر نیز شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی در سطح استان هستیم.

وی ادامه داد: همچنین اقدامات مطلوبی در بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده‌فروشان انجام شده و چهره شهر قزوین به‌ویژه چهره برخی از نقاط آلوده به نسبت سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته است، استان قزوین جزو استان‌های موفق در حوزه مبارزه با مواد مخدر است و فرماندهی محترم انتظامی استان برنامه‌های بسیار خوبی را در این حوزه انجام داده و در دست اقدام دارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم عدم حضور معتادان متجاهر و خرده‌فروشان در سطح جامعه است، در این راستا طرح‌های مستمری در کشور در حال انجام بوده و این طرح‌ها به‌صورت ماهیانه اجرا می‌شود، خوشبختانه در اکثر استان‌ها شاهد رضایتمندی مردم در این حوزه بوده‌ایم.

کاکاوند ضمن بیان آمار کشوری در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در حوزه دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور شاهد افزایش دستگیری‌ها نسبت به سال گذشته هستیم و در حوزه کشفیات نیز نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۱۴ درصدی بوده‌ایم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه پیشگیری خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات برجسته پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد، جمع‌آوری معتادان از سطح جامعه است، این طرح به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه پلیسی در حال انجام است، ضمن اینکه همکاران ما همواره در سطح مدارس و دانشگاه‌ها حضور یافته و اقدام به آگاه‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان در این خصوص می‌کنند.