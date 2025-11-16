  1. بین الملل
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

تظاهرات مردم مکزیک علیه سیاست‌های امنیتی دولت

شمار زیادی از مردم مکزیک علیه سیاست‌های امنیتی دولت این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تظاهرات علیه سیاست‌های امنیتی دولت مکزیک در پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد و بر اساس گزارش های رسانه ای، ۲۰ زخمی بر جای گذاشت.

ادعا شده است که این تظاهرات که دانشجویان، کشاورزان، نمایندگان احزاب مخالف و شهروندان زیادی در آن شرکت کرده بودند، در اعتراض به خشونت و ناامنی ناشی از جرائم سازمان یافته که سال‌ هاست کشور را تحت تأثیر قرار داده، سازماندهی شده است.

معترضان همچنین قتل کارلوس مانزو، شهردار اواروپان در ایالت میچوآکان در اول نوامبر ۲۰۲۵ هنگام «جشنواره نور» را بهانه خود قرار داده اند.

معترضان با اشاره به اینکه تغییر دولت نیز امنیت را بهبود نداده، خواستار فراموش نشدن قربانیان خشونت ها شدند.

