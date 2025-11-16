طیبه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه داروهای آرام‌بخش و روان‌پزشکی در دوران بارداری اظهار کرد: لازم است پزشک از مصرف این داروها اطلاع تا مراقبت‌های ویژه از مادر انجام شود.

وی ابراز کرد: نگرانی اصلی در دوران بارداری، بیشتر از خود بیماری روان‌پزشکی، مربوط به مصرف داروهای روان‌پزشکی است، زیرا برخی از این داروها ممکن است آثار نامطلوبی بر سلامت جنین داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه مصرف برخی داروها مانند لیتیوم در سه‌ماهه نخست بارداری ممنوع است، تصریح کرد: مصرف برخی داروهای روان‌پزشکی در سه‌ماهه پایانی بارداری می‌تواند باعث بروز سندرم محرومیت در نوزاد شود که با علائم خاصی در روزهای ابتدایی تولد همراه است.

وی تأکید کرد: ضروری است که پزشک معالج از مصرف هرگونه داروی آرام‌بخش یا روان‌پزشکی توسط مادر باردار مطلع باشد تا مراقبت‌های دوران بارداری بر اساس شرایط او تنظیم شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: برخی داروهای روان‌پزشکی قادرند بر رشد جنین تأثیر بگذارند، بنابراین انجام سونوگرافی بررسی سلامت جنین در هفته ۱۸ بارداری برای مادرانی که این داروها را مصرف می‌کنند، ضروری است.

وی افزود: برای تعدادی از این داروها، انجام اکوی قلب جنین در سن بارداری ۱۸ تا ۲۲ هفته نیز توصیه می‌شود تا هرگونه اختلال احتمالی در ساختار قلب جنین در زمان مناسب قابل تشخیص باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: مصرف داروهای آرام‌بخش و روان‌پزشکی باید با تجویز و همراهی متخصص زنان و روان‌پزشک انجام شود تا از هرگونه خطر برای مادر و جنین جلوگیری شود.