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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

خسارت سیلاب به منازل مردم در شهرک هزارانی آبدانان بر اثر سیلاب

خسارت سیلاب به منازل مردم در شهرک هزارانی آبدانان بر اثر سیلاب

ایلام - فیلمی از خسارت سیلاب به منازل مردم در شهرک هزارانی آبدانان بر اثر سیلاب طی عصر امروز یکشنبه را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6658288

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