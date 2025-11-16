https://mehrnews.com/x39C8s ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲ کد مطلب 6658288 استانها ایلام استانها ایلام ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲ خسارت سیلاب به منازل مردم در شهرک هزارانی آبدانان بر اثر سیلاب ایلام - فیلمی از خسارت سیلاب به منازل مردم در شهرک هزارانی آبدانان بر اثر سیلاب طی عصر امروز یکشنبه را مشاهده کنید. دریافت 32 MB کد مطلب 6658288 کپی شد مطالب مرتبط سیلاب شهرک هزارانی آبدانان امدادرسانی هلالاحمر آبدانان به منازل سیلزده شهرک هزارانی آبدانان ورود مدیریت بحران استانداری ایلام به سیلاب روستای شهرک هزارانی آبدانان پاکدل نژاد:ارزیابی خسارات منازل مردم شهرک هزارانی آبدانان آغاز شد جاری شدن سیلاب در شهرک هزارانی آبدانان نورمحمدی: آخرین وضعیت مناطق سیلزده آبدانان بررسی شد نورمحمدی:عملیات لایروبی و پاکسازی شهرک هزارانی آبدانان به پایان رسید سیلاب وارد منازل ۴۰ خانوار روستای شهرک هزارانی آبدانان شده است نورمحمدی: ۶۵ ساختمان مسکونی در شهرک هزارانی دچار خسارت شد ورود سیلاب به منازل تعدادی از شهروندان شهرستان آبدانان برچسبها سیلاب ایلام آبدانان
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