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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

امدادرسانی هلال‌احمر آبدانان به منازل سیل‌زده شهرک هزارانی آبدانان

امدادرسانی هلال‌احمر آبدانان به منازل سیل‌زده شهرک هزارانی آبدانان

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از اجرای عملیات امدادرسانی نجاتگران آبدانان در پی سیلاب و آب‌گرفتگی منازل مسکونی در شهرک هزارانی خبر داد.

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هم‌زمان با وقوع بارش‌های شدید و ورود سیلاب به منازل مسکونی شهرک هزارانی در شهرستان آبدانان، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر فوراً به محل اعزام شده و اقدامات امدادی را آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور سریع نجاتگران افزود: نیروهای هلال‌احمر علاوه بر انجام عملیات تخلیه آب از واحدهای مسکونی، در جمع‌آوری و جابه‌جایی لوازم ضروری خانواده‌های آسیب‌دیده همکاری کرده و حمایت لازم را ارائه دادند.

محمدی‌مقدم ادامه داد: عملیات امدادرسانی تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی در منطقه ادامه خواهد داشت و نیروهای جمعیت در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

کد مطلب 6658353

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