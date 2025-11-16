تیموری: نوسازی و مکانیزاسیون ناوگان حفظ نباتات یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با دکتر مریم جلیلی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور که در ستاد گیاه‌پزشکی مازندران برگزار شد، بر تقویت همکاری‌های فنی و میدانی میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی گفت: اقلیم خاص مازندران با رطوبت بالا، دمای معتدل و تنوع چشمگیر محصولات زراعی و جنگلی، مدیریت آفات را در این استان به یک مأموریت پیچیده و حساس تبدیل کرده است.

وی با اشاره به سهم ۱۲ تا ۱۳ درصدی مازندران در تولید محصولات کشاورزی کشور افزود: این حجم از تولید در حالی محقق می‌شود که استان با محدودیت‌هایی در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات روبه‌رو است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، فعالیت کارشناسان حفظ نباتات را با وجود تعداد نیروی محدود قابل تقدیر دانست و گفت: تعدد کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و مراکز عرضه نهاده‌های سموم ایجاب می‌کند نظارت مستمر و دقیق‌تری بر عملکرد این واحدها صورت گیرد.

وی بر ضرورت برخورد با فروشگاه‌های فاقد مجوز عرضه سموم تأکید کرد و اظهار داشت: مصرف سالانه سم در استان نیازمند مدیریت جدی‌تر است و باید به‌سمت کاهش مصرف از طریق توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از آفت‌کش‌های زیستی حرکت کنیم.

تیموری همچنین به فرسودگی گسترده تجهیزات سم‌پاشی اشاره و تصریح کرد: نوسازی و مکانیزاسیون ناوگان حفظ نباتات یک ضرورت است و برای ارتقای عملکرد این بخش باید اعتبارات حمایتی و منابع ملی بیشتری اختصاص یابد.