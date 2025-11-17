کتابخانه عمومی کدکن میزبان آثار ماندگار شفیعی کدکنی است

علیرضا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش ویژهای از آثار ارزشمند استاد شفیعی کدکنی و دیگر نویسندگان برجسته منطقه کدکن را در کتابخانه گردآوری کردهایم. این مجموعه که برای نخستین بار در کتابخانههای عمومی منطقه ایجاد شده، گنجینهای ارزشمند برای پژوهشگران و علاقهمندان به ادبیات است.
مسئول کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی گفت: کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی که در سال ۱۳۷۲ با ۱۲۰۰ نسخه کتاب آغاز به کار کرد، امروز با دارا بودن ۱۴۰۰۰ نسخه کتاب و خدمات متنوعی چون دسترسی به اینترنت، نسخ خطی و کتابهای چاپی، به مرکزی فرهنگی تبدیل شده است.
وی بیان کرد: از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر در این کتابخانه عضو بودهاند که البته هم اکنون ۵۰۰ عضو فعال از خدمات کتابخانه استفاده میکنند و با برنامههای متنوعی چون تشکیل کلاسهای درس، زنگ هنر، انشا و نویسندگی با همکاری مدارس، برگزاری جشنهای آئینی مانند شب یلدا و نشستهای کتابخوانی، در پی ترویج فرهنگ مطالعه هستیم.
