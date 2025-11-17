اختلاف خانوادگی در مهاباد منجر به کشته شدن ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیررضا رسولیان در این زمینه اظهار کرد: این حادثه در یکی از محلات این شهرستان روی داد و بلافاصله پس از اعلام موضوع، عوامل انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد داماد خانواده پس از درگیری، اقدام به تیراندازی با اسلحه گرم به سمت همسر و پدرزن خود کرده و سپس از صحنه حادثه متواری شد.

فرمانده انتظامی مهاباد با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی منجر به این قتل شده است، گفت: در این حادثه پدر همسر در صحنه فوت شده و همسر نیز در بیمارستان جان خود را از دست داد.

سرهنگ رسولیان بیان کرد: با شناسایی هویت قاتل، عملیات گسترده پلیس برای دستگیری وی آغاز شده و تمامی مسیرهای احتمالی خروج یا مخفیگاه‌های احتمالی تحت رصد قرار دارد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم خشن افزود: کارشناسان پلیس آگاهی در حال انجام تحقیقات تخصصی هستند و نتایج تکمیلی پس از جمع‌بندی به مراجع قضائی و افکار عمومی اعلام خواهد شد.