۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

کاروان اهدای خون در صحنه مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم خونگیری سیار سه‌شنبه ۲۷ آبان در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح حضور تیم سیار خونگیری در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم شریف صحنه به خدمات اهدای خون، تیم اکیپ سیار انتقال خون در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مردم نوع‌دوست این شهرستان از طرح‌های مشابه در ماه‌های گذشته افزود: این برنامه در قالب طرح «اهدای خون، اهدای حیات» و با هدف تقویت ذخایر خونی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با تأکید بر اهمیت استمرار اهدای خون داوطلبانه، گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و مشارکت همگانی در این مسیر انسانی، تضمین‌کننده امنیت خونی استان است.

میرزاده از اهداکنندگان خواست در روز یادشده با همراه داشتن کارت ملی در محل استقرار تیم حضور یابند و افزود: اداره کل انتقال خون کرمانشاه ضمن قدردانی از مردم فهیم صحنه، امیدوار است اجرای چنین طرح‌هایی به ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و افزایش پایگاه‌های ثابت اهدای خون در شهرستان‌ها منجر شود.

