مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح حضور تیم سیار خونگیری در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم شریف صحنه به خدمات اهدای خون، تیم اکیپ سیار انتقال خون در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مردم نوع‌دوست این شهرستان از طرح‌های مشابه در ماه‌های گذشته افزود: این برنامه در قالب طرح «اهدای خون، اهدای حیات» و با هدف تقویت ذخایر خونی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با تأکید بر اهمیت استمرار اهدای خون داوطلبانه، گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و مشارکت همگانی در این مسیر انسانی، تضمین‌کننده امنیت خونی استان است.

میرزاده از اهداکنندگان خواست در روز یادشده با همراه داشتن کارت ملی در محل استقرار تیم حضور یابند و افزود: اداره کل انتقال خون کرمانشاه ضمن قدردانی از مردم فهیم صحنه، امیدوار است اجرای چنین طرح‌هایی به ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و افزایش پایگاه‌های ثابت اهدای خون در شهرستان‌ها منجر شود.