مریم میرزازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان و ترویج فرهنگ اهدای خون، تیم سیار خونگیری این اداره کل به شهرستان کنگاور اعزام می‌شوند. این اقدام خیرخواهانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان نوع‌دوست کنگاوری به امکانات اهدای خون و مشارکت فعال و آگاهانه آن‌ها در این امر حیاتی صورت می‌گیرد.

میرزازاده ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک اهدای خون مستمر برای نجات جان بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی، گفت: تیم متخصص و مجهز خونگیری سیار، روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴، به منظور جمع‌آوری خون اهدایی از مردم شریف و نیک‌اندیش کنگاور، در محل ساختمان انتقال خون این شهرستان مستقر خواهد شد. این مرکز از ساعت ۸ صبح آغاز به کار کرده و تا ساعت ۱۲ ظهر، آماده پذیرایی از تمامی اهداکنندگان واجد شرایط و مسئولیت‌پذیر است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از تمامی شهروندان گرامی و واجد شرایط اهدای خون در شهرستان کنگاور دعوت کرد تا با حضور پرشور و انسان‌دوستانه خود در این پویش ملی، سهمی ارزشمند در حفظ سلامت جامعه و نجات جان نیازمندان داشته باشند.

وی همچنین یادآور شد که به همراه داشتن کارت ملی معتبر برای تمامی اهداکنندگان محترم در زمان مراجعه به مرکز خونگیری، الزامی است. این الزام قانونی به منظور ثبت دقیق اطلاعات اهداکنندگان و اطمینان کامل از سلامت و ایمنی هر دو سوی فرآیند اهدای خون (اهداکننده و گیرنده) ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی می‌باشد.

میرزازاده در پایان سخنان خود، ضمن ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده مردم کنگاور در این طرح، از همکاری و حس مسئولیت‌پذیری والای آن‌ها صمیمانه قدردانی کرد.