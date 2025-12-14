به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین عصر یکشنبه، در جریان نشست مشترک و بازدید میدانی با هیأتی از کشور عراق در مرز خسروی اظهار کرد: پس از پیگیریهای انجامشده و دریافت مصوبه وزارت کشور برای فعالسازی کاپوتاژ در این مرز، امروز جلسهای با هیأت عراقی دارای اختیار کامل برگزار شد که طی آن، دو طرف درباره مسیرها و نقاط تردد به جمعبندی نهایی رسیدند.
وی با اشاره به بررسی میدانی گزینههای پیشنهادی برای استقرار دروازه کاپوتاژ افزود: پس از بازدید از دو محل، مسیر واقع در محدوده دروازه تجاری بهعنوان مسیر مشترک مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد آئین افتتاح رسمی این طرح در دیماه جاری با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شود.
فرماندار قصرشیرین ادامه داد: طبق توافق انجامشده، دو طرف متعهد شدند حداکثر تا روز چهارشنبه همین هفته، جزئیات اجرایی از جمله نحوه دریافت هزینههای بیمه، عوارض و سایر الزامات قانونی را بهصورت مکتوب تبادل کنند تا دستورالعمل واحدی تدوین شود و از یازدهم ماه جاری، دروازه و زیرساختهای کاپوتاژ بهطور کامل آماده بهرهبرداری باشد.
شفیعی با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مرز خسروی بیان کرد: زیرساختهای مورد نیاز از جمله افزایش ارتفاع دروازه و سفارش سازه اصلی در حال انجام است و برای استقرار دستگاههای مرتبط از جمله پلیس، مرزبانی، گذرنامه، گمرک و پایانه مرزی نیز محل دفاتر مشخص شده و هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
