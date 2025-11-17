فرماندار تنگستان: مراسم استقبال از شهید گمنام باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست مشترک ستاد استقبال از شهید خوشنام و ستاد گرامیداشت هفته بسیج، بر اهمیت و جایگاه این دو رویداد تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با تأکید بر اینکه استقبال از پیکر مطهر شهید خوشنام و مراسم گرامیداشت هفته بسیج، دو فرصت طلایی برای تبیین ارزشهای دفاع مقدس و نقش بسیج در جامعه است، تصریح کرد: باید تمام تلاش خود را به کار ببریم تا مراسمی در خور شأن این عزیزان و مردم شهیدپرور شهرستان تنگستان برگزار شود.
سلیمانی با اشاره به لزوم هماهنگی کامل، بیان کرد: موفقیت در برگزاری این برنامهها نیازمند همکاری بیقید و شرط همه دستگاههای اجرایی است، دستگاههای فرهنگی، نظامی، انتظامی و خدماتی باید با تمام توان پای کار باشند و از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
فرماندار به طور خاص بر نقش شهرداریها و دهیاریها تأکید کرد و گفت: به طور ویژه، شهرداریهای سطح شهرستان نقش محوری در زیباییبخشی و فضاسازی شهری برای این مراسم دارند و فضاسازی معابر، نصب پرچم و بنرها، و تأمین زیرساختهای لازم برای استقبال مردمی و برگزاری منظم جلسات و تجمعات، از وظایف اصلی شهرداریها در این مقطع است تا شکوه این رویداد به بهترین نحو به نمایش گذاشته شود.
