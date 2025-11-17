  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۰:۵۲

مقاتلی: ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دشتی در دست اجرا است

مقاتلی: ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دشتی در دست اجرا است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این شهرستان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان با تبریک هفته کتاب، کتاب‌خوانی و روز کتابدار، از زحمات فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی و تلاش‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی نقش مهمی در توسعه فکری جامعه دارند.

فرماندار دشتی همچنین با تبریک پیشاپیش هفته بسیج اظهار کرد: نقش بسیج در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و دفاعی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و امروز نیز همان روحیه مردمی و جهادی بسیج می‌تواند اثرگذاری خود را داشته باشد.

مقاتلی با بیان خدا قوت به مدیران شهرستان گفت: بیش از یک سال از عمر دولت می‌گذرد و با وجود مشکلات، شاهد اقدامات مؤثر و رضایت‌بخشی در شهرستان هستیم. هدف مشترک همه ما ایجاد رضایت‌مندی مردم است و خوشبختانه در سطح شهرستان وفاق، همدلی و انسجام خوبی وجود دارد.

فرماندار دشتی افزود: یکی از نیازهای مهم جامعه امروز وفاق و همفکری است و در رویدادهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد جلوه‌ای از این انسجام ملی بودیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی و حوزه انرژی گفت: در حوزه آموزش و انرژی اقدامات بسیار خوبی در جریان است. طی شش ماه نخست امسال، حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای اجرای پروژه‌های انرژی واگذار شده و اکنون حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجرا است که نقشی مهم در توسعه پایدار شهرستان خواهد داشت.

مقاتلی ادامه داد: در حوزه راهداری نیز پروژه‌های ارزشمندی آغاز شده که پیگیریم هرچه زودتر به نتیجه برسند،. امسال در حوزه اعتبارات نیز رشد خوبی داشته‌ایم و تأکید داریم همه تخصیص اعتبارات و اقدامات مبتنی بر نگاه کارشناسی باشد.

مقاتلی: ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دشتی در دست اجرا است

فرماندار دشتی خطاب به مدیران دستگاه‌ها تأکید کرد: تمام مدیران روند اجرایی پروژه‌های آغازشده در هفته دولت را به‌صورت دقیق به فرمانداری گزارش دهند، همچنین دستگاه‌های متولی باید نظارت مؤثر و جدی بر بازار داشته باشند و اجازه ندهند کوچک‌ترین مشکلی برای معیشت مردم ایجاد شود.

وی با اشاره به تشییع دو شهید گمنام در روزهای پیش‌ِرو گفت: مصوبات ارسالی مربوط به این مراسم لازم‌الاجراست و انتظار می‌رود همه مدیران در این زمینه همکاری و مشارکت مؤثر داشته باشند. شهرستان دشتی در طول تاریخ دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده و همچنان در این زمینه سربلند است.

مقاتلی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در اجرای برنامه‌ها، سعه‌صدر مدیران، تکریم ارباب‌رجوع، و آمادگی کامل دستگاه‌ها در حوزه مدیریت بحران تأکید کرد.

وی به برخی ناهماهنگی‌ها اشاره کرده و گفت: برخی مدیران کل بدون هماهنگی وارد شهرستان می‌شوند و قول‌هایی می‌دهند که باید منطبق بر ظرفیت‌های واقعی شهرستان باشد و نسبت به این موضوع تذکر جدی داریم چرا که ایجاد برخی ناهماهنگی‌ها و وعده‌های بی سرانجام موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، حکم رئیس ستاد یادواره شهدای شهرستان دشتی به فرماندار دشتی و حکم دبیر ستاد این یادواره به فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان توسط جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اهدا شد.

کد خبر 6659624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها