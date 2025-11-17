مقاتلی: ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دشتی در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان با تبریک هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار، از زحمات فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: فعالیتهای فرهنگی و تلاشهای مجموعه کتابخانههای عمومی نقش مهمی در توسعه فکری جامعه دارند.
فرماندار دشتی همچنین با تبریک پیشاپیش هفته بسیج اظهار کرد: نقش بسیج در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و دفاعی بر هیچکس پوشیده نیست و امروز نیز همان روحیه مردمی و جهادی بسیج میتواند اثرگذاری خود را داشته باشد.
مقاتلی با بیان خدا قوت به مدیران شهرستان گفت: بیش از یک سال از عمر دولت میگذرد و با وجود مشکلات، شاهد اقدامات مؤثر و رضایتبخشی در شهرستان هستیم. هدف مشترک همه ما ایجاد رضایتمندی مردم است و خوشبختانه در سطح شهرستان وفاق، همدلی و انسجام خوبی وجود دارد.
فرماندار دشتی افزود: یکی از نیازهای مهم جامعه امروز وفاق و همفکری است و در رویدادهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد جلوهای از این انسجام ملی بودیم.
وی با اشاره به فعالیتهای عمرانی و حوزه انرژی گفت: در حوزه آموزش و انرژی اقدامات بسیار خوبی در جریان است. طی شش ماه نخست امسال، حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای اجرای پروژههای انرژی واگذار شده و اکنون حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجرا است که نقشی مهم در توسعه پایدار شهرستان خواهد داشت.
مقاتلی ادامه داد: در حوزه راهداری نیز پروژههای ارزشمندی آغاز شده که پیگیریم هرچه زودتر به نتیجه برسند،. امسال در حوزه اعتبارات نیز رشد خوبی داشتهایم و تأکید داریم همه تخصیص اعتبارات و اقدامات مبتنی بر نگاه کارشناسی باشد.
فرماندار دشتی خطاب به مدیران دستگاهها تأکید کرد: تمام مدیران روند اجرایی پروژههای آغازشده در هفته دولت را بهصورت دقیق به فرمانداری گزارش دهند، همچنین دستگاههای متولی باید نظارت مؤثر و جدی بر بازار داشته باشند و اجازه ندهند کوچکترین مشکلی برای معیشت مردم ایجاد شود.
وی با اشاره به تشییع دو شهید گمنام در روزهای پیشِرو گفت: مصوبات ارسالی مربوط به این مراسم لازمالاجراست و انتظار میرود همه مدیران در این زمینه همکاری و مشارکت مؤثر داشته باشند. شهرستان دشتی در طول تاریخ دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده و همچنان در این زمینه سربلند است.
مقاتلی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در اجرای برنامهها، سعهصدر مدیران، تکریم اربابرجوع، و آمادگی کامل دستگاهها در حوزه مدیریت بحران تأکید کرد.
وی به برخی ناهماهنگیها اشاره کرده و گفت: برخی مدیران کل بدون هماهنگی وارد شهرستان میشوند و قولهایی میدهند که باید منطبق بر ظرفیتهای واقعی شهرستان باشد و نسبت به این موضوع تذکر جدی داریم چرا که ایجاد برخی ناهماهنگیها و وعدههای بی سرانجام موجبات نارضایتی مردم را فراهم میکند.
در پایان این نشست، حکم رئیس ستاد یادواره شهدای شهرستان دشتی به فرماندار دشتی و حکم دبیر ستاد این یادواره به فرمانده سپاه امام رضا علیهالسلام شهرستان توسط جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اهدا شد.
