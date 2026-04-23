۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

فرماندار دشتی: ملت ایران در هر شرایطی آماده دفاع از کشور است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون نفر به این پویش پیوسته‌اند که این میزان همراهی، جلوه‌ای کم‌نظیر از حضور داوطلبانه مردم در صحنه‌های دفاع از کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش پویش دختران جان‌فدا شهرستان دشتی با بیان اینکه مردم ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی نقش‌آفرین بوده‌اند گفت: الحمدلله امروز شاهد یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های مشارکت مردمی هستیم؛ پویشی که حضور آن از مرزهای پیشین گذشته و تا آستانه ۳۰ میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: در سال‌هایی نه‌چندان دور از بسیج ۲۰ میلیونی سخن گفته می‌شد، اما اکنون شاهد هستیم که مردم با حضور خود در پویش جان‌فدا، ظرفیتی مردمی و داوطلبانه در سطحی فراتر از آن رقم زده‌اند.

مقاتلی با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرد: سپاه و بسیج در کنار مردم ایستاده‌اند و این حضور گسترده نشان می‌دهد که ملت ایران در هر شرایطی آمادگی فداکاری در راه سرزمین عزیزشان را دارند.

فرماندار دشتی همچنین تصریح کرد: این میزان از همراهی مردمی، پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای مسلح و دستاوردهای میدانی کشور است و ثابت می‌کند که ملت همچنان در صحنه و آماده دفاع از آرمان‌های میهن هستند.

