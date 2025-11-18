به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح سه شنبه در مراسم نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر با بیان اینکه ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی شناختهشده است، اظهار کرد: از این تعداد، تاکنون ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده و ۲۹ اثر ملموس نیز در فهرست جهانی یونسکو جای گرفتهاند. علاوه بر این، ۲۸ اثر ناملموس و بیش از ۵۸ اثر به صورت موقت در یونسکو ثبت شده است تا طی سالهای آینده در چارچوب ضوابط، ثبت رسمی شوند.
وزیر میراث فرهنگی افزود: تاریخ، فرهنگ، مشاهیر، شعر و سنتهای ما با همسایگان منطقه در هم آمیخته است و این ظرفیت میتواند آغازی دوباره برای همکاریهای مشترک در حوزههای فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد.
صالحی امیری با اشاره به تمدنهای کهن ایران گفت: تمدنهای صفوی، ساسانی، اسلامی و هخامنشی، شهر سوخته و هگمتانه، همگی نشاندهنده بیش از شش هزار سال قدمت تاریخی و فرهنگی ایران هستند که امروز میتوانند زمینه همکاریهای منطقهای را در افقهای نوین فراهم کنند.
وی تأکید کرد: ایران با میراث غنی خود، ظرفیت تبدیل شدن به محور گردشگری، صنایع دستی و همکاریهای فرهنگی در منطقه خزر را دارد و این نشست گامی مهم در جهت تحقق این هدف به شمار میرود.
تکمیل میشود....
نظر شما