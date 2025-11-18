به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا رستگار ظهر سه شنبه در نشست خبری فرمانده سپاه امام رضا (ع) که به منظور تشریح برنامه‌های هفته مبارک بسیج برگزار شد؛ با بیان اینکه «بسیج یک تفکر و اندیشه جهانی است، نه یک نهاد محدود» اظهار کرد: بسیج امروز یک حرکت فردی و محدود به یک کشور نیست؛ این اندیشه از دل انقلاب برخاسته و به لطف صدور انقلاب اسلامی، درخت تناوری شده که شاخه‌های آن در همه نقاط جهان حضور دارد.

مسئول و نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) افزود: این برکتِ تفکر بسیجی و اسلام ناب است که امروز بیش از ۹۶ درصد مردم جهان فریاد مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند و در برابر طاغوت و استکبار ایستاده‌اند. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که بسیج هر جا وارد شد، دشمنان را ناامید و جوانان را امیدوار می‌کند.

وی با اشاره به شکست دشمن در جنگ سخت و نیمه‌سخت گفت: دشمن در جنگ‌های سخت و نیمه‌سخت زمین‌گیر شده و اعتراف به شکست می‌کند؛ و این بسیجیان عزیز هستند که با اخلاص و حضور در همه عرصه‌ها، این حقیقت را تثبیت کرده‌اند.

رستگار افزود: حضرت آقا فرمودند بسیج کلید گشایش همه قفل‌ها است؛ دریایی بی‌کران که امروز جبهه مقاومت را شکل داده است. پیروزی‌های حزب‌الله، حشدالشعبی و جریان‌های مقاومت در منطقه همه ریشه در همین تفکر دارد.

مسئول و نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با اشاره به نقش رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: شما قلم‌به‌دستان و افسران جنگ نرم و شناختی بدانید که هر قدمی که دشمن را عصبانی کند، نزد خدا عمل صالح محسوب می‌شود. امروز فضای مجازی با تأثیرگذاری حیرت‌آور خود به معجزه‌ای تبدیل شده که پیام و فرهنگ غنی بسیج را به جهان می‌رساند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله شما هم از جریان صالحینی خواهید بود که حضرت حجت (عج) وعده پیروزی نهایی آنان را داده است.