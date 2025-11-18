به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی یعقوبیان عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای ۴۰۰ عنوان برنامه در هفته گرامیداشت بسیج؛ با اشاره به اجرای ۴۰۰ عنوان برنامه در هفته گرامیداشت بسیج؛ اظهار کرد: برنامه‌های هفته بسیج در سه سطح پایگاهی، حوزه‌های و شهرستانی نیز اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه تربت‌حیدریه با بیان اینکه تمام برنامه‌های هفته بسیج با محوریت جهاد تبیین و امید آفرینی اجرا می‌شود، افزود: یکی از برکات بسیج، دمیدن روح امید در جامعه و دفاع از آرمان‌های انقلاب در برابر هجمه‌های رسانه‌ای و شناختی بیگانگان است.

وی با اشاره به سازماندهی ۲۷۱ گروه جهادی با حضور بیش از ۴۰۰۰ نفر از سال ۱۴۰۳ تاکنون، گفت: این گروه‌ها تاکنون بیش از ۴۶ هزار نفر روز کار جهادی در عرصه‌های عمرانی، پزشکی، آموزشی و فرهنگی انجام داده‌اند.

یعقوبیان افزود: بسیج سازندگی در این مدت ۲۲۱ پروژه عمرانی شامل؛ احیای قنوات، ساخت و مرمت مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و مدارس را اجرا کرده و حدود ۳ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است.

فرمانده سپاه ناحیه تربت‌حیدریه از اهدای ۱۲۷ سری جهیزیه رایگان به خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت: ۹ قلم از این جهیزیه‌ها کالای ایرانی بوده و علاوه بر آن، ۱۶۰۰ مورد لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان نیز تهیه و اهدا شده است.

وی ادامه داد: با کمک خیرین، تاکنون ۱۹ زندانی جرایم مالی با بدهی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده‌اند و همچنین ۱۹ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با ۶۵۰ غرفه، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار برگزار شده است.

یعقوبیان به حمایت‌های مالی بسیج اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تا پایان مهرماه امسال، ۱۷۳ نفر تسهیلات اشتغال قرض‌الحسنه به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند و تاکنون ۷۵ صندوق قرض‌الحسنه مردمی با عضویت ۲۸۵۰ نفر تشکیل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه تربت‌حیدریه به فعالیت‌های علمی بسیج پرداخت و اظهار کرد: برای نخستین بار در شهرستان، پایگاه علمی نخبه‌پرور شهید کاظمی آشتیانی راه‌اندازی شده که تاکنون ۴۳ دانش‌آموز کم‌برخوردار را تحت پوشش قرار داده و نیمی از آنان در مدارس تیزهوشان پذیرفته شده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین طرح‌های علمی و پژوهشی پس از تأیید، با حمایت بلاعوض بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان پشتیبانی خواهند شد.

یعقوبیان افزود: در قالب طرح امام صادق علیه‌السلام نیز دانش‌آموزان نخبه و مبتکر پس از تأیید، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض دریافت خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه بسیج تربت‌حیدریه به فعالیت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: در شهرستان تربت‌حیدریه حدود ۱۸ سالن و چمن و مکان ورزشی فعال وجود دارد که روزانه هزار نفر و در تابستان تا ۲۰۰۰ نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند و بسیاری از ورزشکاران بسیجی از این پایگاه‌ها به تیم‌های استانی، ملی و حتی بین‌المللی راه یافته و مدال کسب کرده‌اند.

وی در خصوص پروژه مجموعه آبی بسیج تربت‌حیدریه گفت: این پروژه اکنون با پیشرفت ۷۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

یعقوبیان در تشریح این مجموعه آبی گفت: استخر ویژه بزرگسالان، خردسالان و جانبازان در این مجموعه آبی در کنار سونا، جکوزی، حمام ترکی، سالن بدنسازی و کافی شاپ نیز طراحی شده است.