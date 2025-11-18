قرارداد آتی گواهی کاتد مس روی میز بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی اعضای انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران با مدیرعامل و مدیران بورس کالای ایران، روز گذشته با هدف بررسی آخرین روندهای عرضه و تأمین مستمر مواد اولیه مورد نیاز این صنعت برگزار شد.
بر اساس اعلام بورس کالای ایران، در این نشست، موضوعاتی از جمله کمبود عرضه برخی محصولات کلیدی مانند مس، آلومینیوم و مواد پلیمری مورد استفاده در روکش سیم و کابل، افزایش تقاضا ناشی از اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، شرایط عرضه نقدی و اعتباری مواد اولیه و همچنین سهمیهبندی مصرفکنندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران در این جلسه با تأکید بر اینکه روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، حجم عرضه و تقاضا و مسیر قیمتی محصولات بهصورت هفتگی با وزارت صمت پایش میشود، گفت: تجربه نشان داده بهترین سازوکار برای ایجاد توازن و تعادل در بازار کالا، مشارکت مستقیم انجمنها و واحدهای تولیدی است. با بهرهگیری از مشورت آنها میتوان تصمیماتی اتخاذ کرد که تولید کشور با کمترین چالش و بیشترین استمرار در تأمین مواد اولیه همراه باشد.
جهرمی با اشاره به اینکه نکات و دغدغههای مطرحشده در نشستهای هماندیشی هر هفته در سطح سیاستگذاران بررسی میشود، افزود: در کنار فراهمسازی بستر مطلوب برای معاملات کالا در بورس، توسعه ابزارهای مالی یکی از اولویتهای مهم ما برای حمایت از صنایع است.
وی ادامه داد: ابزارهای مالی میتوانند به بخش قابلتوجهی از چالشهای تولید و سرمایهگذاری پاسخ دهند. تصور کنید فعالان صنعت سیم و کابل با استفاده از قراردادهای آتی، خرید مسِ موردنیاز خود را برای ماههای آینده پیشخرید کنند؛ در این صورت، نوسانات بازار یا نرخ ارز، دغدغه روزمره تولیدکنندگان نخواهد بود. این همان مسیری است که میتواند آرامش و ثبات را به تولید بازگرداند. خوشبختانه پس از راهاندازی معاملات گواهی سپرده کاتد مس، قراردادهای آتی این محصول نیز بهزودی در بورس کالا عملیاتی خواهد شد.
