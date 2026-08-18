به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های اداره ملی آمار چین روز دوشنبه (۲۶ مرداد) نشان داد که مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۵.۸ درصد کاهش یافته، اما نسبت به ماه ژوئن افزایش داشته است که نخستین رشد ماهانه از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه به‌ شمار می‌رود.

چین که بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان است، از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی و کاهش تقاضای داخلی، فرآوری و واردات نفت خام را کاهش داده و نفت بیشتری را در اختیار دیگر واردکنندگان قرار داده است.

براساس داده‌های رسمی، چین در ماه ژوئیه ۵۳ میلیون و ۱۱ هزار تن نفت یا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز فرآوری کرده است. مقدار بهره‌گیری روزانه از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های این کشور بسیار کمتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌های خاورمیانه است، اما نسبت به ماه ژوئن که به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۶ سال گذشته رسیده بود، ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

چند شرکت مشاور اعلام کردند که با وجود کاهش شدید فعالیت پالایشگاه‌ها، چین در ماه ژوئیه برداشت از ذخیره‌سازی‌های نفت را ادامه داده است.

داده‌های شرکت ردیابی کشتی کپلر کاهش ذخیره‌سازی‌ها را ۲۵ میلیون بشکه برآورد کرد، درحالی‌که شرکت ردیابی کشتی ورتکسا پیش‌بینی کرد که ذخیره‌سازی‌های این کشور ۲۸ میلیون بشکه کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

به گفته اما لی، تحلیلگر شرکت ورتکسا، این برآوردها که براساس تصاویر ماهواره‌ای از مخازن ذخیره‌سازی است، نشان می‌دهند که تولید پالایشگاه‌های چین بیشتر از رقم‌های رسمی بوده است.

کپلر برآورد کرد که ۲۶ میلیون بشکه دیگر تا ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) از ذخیره‌سازی‌ها برداشت شده است و پیش‌بینی می‌کند که کاهش ذخیره‌سازی‌ها تا اکتبر شتاب بیشتری بگیرد.

داده‌های روز دوشنبه همچنین نشان داد که مقدار پالایش نفت در هفت ماه نخست سال جاری میلادی با ۶.۵ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۳۹۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تن یا ۱۳ میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

در همین حال، تولید نفت خام این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۰.۸ درصد افزایش یافته و به ۱۸ میلیون و ۲۷۰ هزار تن یا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. تولید نفت این کشور در هفت ماه نخست امسال به ۱۲۷ میلیون و ۶۹۰ هزار تن رسیده که ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

تولید گاز طبیعی چین در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته با ۰.۹ درصد کاهش به ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

تولید گاز این کشور هم در هفت ماه سال جاری ۱.۲ درصد افزایش یافته و به ۱۵۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.