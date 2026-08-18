بلوار دانشگاه یزد نونوار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری، با اشاره به اهمیت مسیر بلوار دانشگاه یزد در شبکه معابر شهری اظهار کرد: بلوار دانشگاه حدفاصل چهارراه پژوهش تا چهارراه جانباز، مسیری به طول یک‌ هزار و ۱۰۰ متر و با عرض متغیر ۱۲ تا ۱۴ متر است که به دلیل فرسودگی و قدمت آسفالت، نیازمند اجرای عملیات اساسی بهسازی می‌باشد.

وی افزود: با توجه به اهمیت کیفیت معابر در ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد، عملیات بهسازی این محور صرفاً به اجرای یک لایه آسفالت محدود نشد و تلاش شد اقدامات عمرانی به‌صورت اصولی و با توجه به وضعیت موجود مسیر صورت گیرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در مرحله نخست، آسفالت فرسوده و قدیمی مسیر تراشیده و بخشی از لایه زیرسازی نیز جمع‌آوری شد تا بستر مناسبی برای اجرای مراحل بعدی فراهم شود. همچنین برای مدیریت بهتر روان‌آب‌ها و جلوگیری از تجمع آب در سطح معبر، عملیات مربوط به هدایت و دفع آب‌های سطحی در مسیر اجرا شد.

اعتباری تصریح کرد: پس از آماده‌سازی و اصلاح بستر، یک لایه جدید در مسیر احداث و در ادامه، بیش از چهار هزار مترمربع عملیات آسفالت در این محور انجام شد که مجموع این اقدامات، زمینه ارتقای کیفیت فنی و ایمنی مسیر را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه نگهداری و بهسازی معابر یکی از ضرورت‌های مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: فرسودگی آسفالت علاوه بر کاهش کیفیت تردد، می‌تواند ایمنی وسایل نقلیه و شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین اجرای طرح‌های عمرانی باید با نگاه پیشگیرانه و بر اساس نیاز واقعی معابر انجام شود تا ضمن افزایش عمر مفید مسیر، هزینه‌های آتی نیز کاهش یابد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: برای اجرای عملیات بهسازی و آسفالت بلوار دانشگاه، حدفاصل چهارراه پژوهش تا چهارراه جانباز، اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است و امیدواریم با تداوم اجرای طرح‌های بهسازی معابر، شاهد ارتقای کیفیت شبکه معابر و افزایش رضایتمندی شهروندان در نقاط مختلف شهر یزد باشیم.